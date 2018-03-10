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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerMerkel'den ABD'ye kritik çağrı
Dünya Merkel'den ABD'ye kritik çağrı
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Sıradaki Haber:ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalıyor

Dünya
BBC Türkçe
10.03.2018 - 09:05, Son Güncelleme:

Merkel'den ABD'ye kritik çağrı

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Merkel'den ABD'ye kritik çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin çelik ve aliminyum ürünlerine uygulamaya koymayı planladığı yeni gümrük vergilerinden muaf tutulması çağrısı yaptı.

Münih kentinde iş insanlarıyla yaptığı toplantıda konuşan Merkel "AB için en iyi seçenek muaf tutulmak olur" derken, "dibe doğru gidecek" bir yarışı kimsenin kazanamayacağını ve vergilerin "herkesin canını acıtma" riski taşıdığını belirtti. 

ABD Başkanı Donald Trump ise ülkesinin "adil olmayan" ticaret nedeniyle zarar ettiğini ve ek gümrük vergilerinin sanayiyi canlandıracağını söylemişti.

Donald Trump, Beyaz Saray'da her iki endüstri kolundan işçilerin katıldığı bir törende konuyla ilgili bildiriyi imzalamıştı.

Çelikte yüzde 25, aliminyumda da yüzde 10 artacak gümrük vergileri iki hafta içinde yürürlüğe girecek.

Ancak Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) üzerindeki müzakereler sürerken, Kanada ve Meksika vergi artışından muaf tutulacak.

Türkiye, ABD'ye en fazla çelik ihraç eden ülkeler arasında. Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem Salı günü Milliyet gazetesinde yer alan yazısında, "Türkiye başta olmak üzere, ABD'nin bu vergi salmasından etkilenecek ülkeler de şimdi ABD'ye alternatif ürünlerde -örneğin Türkiye pamukta- cevap vermeye hazırlanıyor" demişti.

Merkelden ABDye kritik çağrı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin son kararı sonrası AB'nin yasama organı olan Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström ile telefonda görüşmüş, Ankara ve Brüksel konuyla ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü platformunda birlikte hareket edilmesi yönünde mutabakata varmıştı.

Trump'ın kararına uluslararası tepkiler

Çin: Çelik ve metal birlikleri misilleme talep etti ve hükümete ABD'nin kömür, tarım ve elektronik ürünlerinin hedef alınması çağrısı yaptı.

Japonya: İthalat vergilerinin ikili ilişkiler üzerinde "büyük etkisi" olacağını vurguladu. Güney Kore de konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıma tehdidinde bulundu.

Kanada: ABD'nin en büyük çelik ve aliminyum tedarikçisi olan ülke vergi muafiyetini memnuniyetle karşıladı ancak Washington'a bu vergilerin kaldırılması için baskı yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Meksika: Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo, gümrük vergilerinin NAFTA görüşmeleriyle ilişkilendirilemeyeceğinde ısrarlı.
AB: Konuyla ilgili görüşmeler yapmak istiyor ve ek gümrük vergilerini kınıyor. AB Komisyonu "muafiyet" çağrısı yaptı ve AB şirketlerinin "adil olmayan ticaretin kaynağı olmadığını" söyledi.

İngiltere: Hükümet "muafiyet ihtimallerini" değerlendirmek üzere AB'deki ortaklarıyla birlikte çalışabileceğini, İngiltere'deki çelik ve aliminyum sektörlerini ise destekleyeceğini açıkladı.

Hollanda: BaşbakanMark Rutte Trump'ın gümrük vergisi kararının "çok üzücü" olduğunu söyledi ve Hollanda'nın karşı önlemler almaya hazır olduğu uyarısı yaptı.

Avustralya: Başbakan Molcolm Turbull, ABD'nin iki ülkenin ticari ilişkileri konusunda hiçbir şikayeti olamayacağını söyledi ve hükümetinin "yorulmaksızın" muafiyet isteyeceğini belirtti.

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