Merkel yeni yılda Ankara’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel’in Ankara’daki görüşmede mülteci, Suriye, Libya ve Türkiye’nin talep ettiği Gümrük Anlaşması’nın güncelleştirilmesi gibi konuları masaya yatırılması bekleniyor. Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2016 yılında imzalanan Mülteci Geri Kabul Anlaşması’nın sürdürülmesini görüşecek. Almanya başta olmak üzere Avrupa’da birçok ülke anlaşmanın geleceği ile ilgili ciddi endişeler taşıyor. Görüşmede Berlin’de şubat ayı sonunda toplanacak Libya Konferansı da iki liderin gündeminde olacak. Libya Konferansı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması planlanıyor. Almanya 1 Temmuz 2020’de Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı görevini üstlenecek. Berlin’in de olumlu baktığı Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncelleşmesinin Almanya’nın dönem başkanlığı sırasında gerçekleşmesini her iki ülke de istiyor.