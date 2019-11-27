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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN, BERLİN - AA
27.11.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Merkel: Türkiye'nin NATO üyesi kalması lazım

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Merkel: Türkiye'nin NATO üyesi kalması lazım

Almanya Başbakanı Merkel, Almanya'nın Suriye konusunda katkı sağlaması hakkında, "Bu, Rusya ve Türkiye ile görüşmeler yapmadan olmaz." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak kalması gerektiğini söyledi.

Merkel, bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, 70. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle NATO'nun önemini anlattı.

Türkiye'nin NATO için jeostratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Merkel, "Türkiye'nin NATO üyesi kalması lazım. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekir." dedi.

Avrupa'nın önünde pek çok terör tehdidi olduğunu ifade eden Merkel, "Çevremizde yangın olduğunda artık ABD sorumluluk almıyor." dedi.

Dünyanın, Çin'in önemli rol aldığı çok kutuplu farklı bir düzene sahip olduğunu dile getiren Merkel, "NATO'nun korunması kendi çıkarımıza." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Avrupa'nın mevcut durumda tek başına kendisini savunamayacağının altını çizerek, "Bu transatlantik ittifaka ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bu nedenle NATO'nun korunması için çalışacaklarını ve ittifak içinde daha fazla sorumluluk alacaklarını belirten Merkel, Fransa ile başlattıkları silah projelerini ilerletmek istediklerini kaydetti.

"Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması gerekiyor"

Merkel, Suriye'de devam eden iç savaşın vekalet savaşına dönüştüğüne dikkati çekerek, siyasi çözümün sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Şansölye Merkel, Anayasa Komitesinin kurulmasını olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini anımsattı.

Ülkesinin Suriye konusunda daha fazla katkı sağlayacağını ifade eden Merkel, "Bu, Rusya ve Türkiye ile görüşmeler yapmadan olmaz." dedi.

Merkel, bu neden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve kendisinin katılımıyla geçmişte bir buluşma gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Libya'da çözüm çabalarının sürmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, Libya'da Suriye'deki bir vekalet savaşının yaşanmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

"Fikir özgürlüğünün sınırları vardır"
Merkel aşırı sağcılığın geldiği noktaya dikkati çekerek Alman toplumunun nereye gittiği sorusunu sordu.

Irkçı bir Alman tarafından işlenen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetine ve geçen ay Halle kentinde bir Sinagog'a düzenlen ırkçı saldırıya değinen Merkel, ''Halle'deki olaylar ve Lübcke cinayeti hepimizi sarstı." dedi.

İnsan onurunun dokunulmaz olduğunun altını çizen Merkel, Almanya'da son dönemlerde tartışılan fikir hürriyetinin kapsamı konusunda, "Ülkede fikir özgürlüğü vardır. Herkes özgürce fikrini açıklayabilir. Kimse diğer başkasının fikrine katılmak zorunda değil. Fikir özgürlüğünün de sınırları vardır. Nefret ırkçılık söylemlerinin yayılması ve diğer insanların onuru zedelenmeye başladığında bu sınır başlar." değerlendirmesinde bulundu.

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