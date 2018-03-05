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    Merkel SPD'nin kararından memnun

    AA
    05.03.2018 - 14:06 | Son Güncelleme:

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyelerinin koalisyon protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

    Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Merkel, partisinin genel merkezi Konrad Adenauer Haus'ta yaptığı açıklamada, kararın memnuniyet verici olduğunu belirterek “Artık hızlıca hükümeti kurup işlere başlama zamanı.” ifadesini kullandı.

    Planlandığı gibi 14 Mart'ta Federal Mecliste başbakan olarak seçilmeyi umduğunu dile getiren Merkel, Almanya'daki insanların iyiliği için iktidarın tüm gücüyle çalışacağı sözünü verdi.

    Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında hükümet kurulması amacıyla yapılan müzakerelerde üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü “ödevlerle ve işlerle dolu bir kitap” olarak niteleyen Merkel, halkın haklı olarak işleyen bir iktidar beklediğini vurguladı.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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