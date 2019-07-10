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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriMerkel, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi
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Dünya
AA
10.07.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Merkel, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi

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Merkel, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sağlık durumuna ilişkin “Endişe etmeye gerek yok, ben iyiyim.” dedi.

Almanya Şansölyesi, Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.     

Merkel, Rinne'yi resmi törenle karşılaması esnasında tekrar titreme nöbeti geçirmesinin hatırlatılması üzerine, “Endişe etmeye gerek yok, iyiyim ayrıca görevimi yapabileceğimden eminim.” ifadesini kullandı.     

Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Merkel, bu konuda da bir karar verilmediğini kaydetti.     

Merkel, Umman Körfezi'nde ticari gemilerin saldırıya uğraması sonrası ABD'nin ticari gemilerin korunmasına yönelik uluslararası koalisyon planlarına ilişkin tartışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Almanya olarak bu tartışmalara biz de katılıyoruz ancak tartışmalar henüz bitmediği için bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim.” değerlendirmesinde bulundu.     

"IMF BAŞKANI AVRUPALI OLMALI"     

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı için aday gösterilen Christine Lagarde'dan boşalacak Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığı konusuna ilişkin Merkel, "IMF Başkanı'nın Avrupalı olması gerektiğini düşünüyorum. Dünya değişti, bunun için mücadelemiz gerekecek." ifadesini kullandı.     

Merkel, Yunanistan'la imzalanan kurtarma anlaşmasında değişiklik konusunda Avro Bölgesi maliye bakanları ile aynı düşüncede olduğunu söyledi.     

Yunanistan'ın yeni Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Merkel, daha fazla ekonomik büyüme için reform programının hemen uygulanması konusunda Miçotakis'in kendisine söz verdiğini kaydetti.      

Salı günü Brüksel'de toplanan Avro Bölgesi maliye bakanları, Yunanistan'la imzalanan kurtarma anlaşmasında Atina ile bazı hedefler üzerinde anlaşılmış olduğunu ve bunların değişmeyeceğini belirtmişti.     

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