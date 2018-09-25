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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
25.09.2018 - 00:15, Son Güncelleme:

Merkel özür diledi koalisyon kurtuldu

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Merkel özür diledi koalisyon kurtuldu

Almanya Başbakanı Merkel, açıklamalarıyla aşırı sağcıları yüreklendirdiği gerekçesiyle görevden alınan istihbarat başkanının terfi ettirilmesiyle ilgili ‘özür dileyerek’ koalisyon hükümetini şimdilik kurtardı.

Almanya’da Başbakan Angela Merkel yönetimindeki büyük koalisyon, göçmenlere yönelik ırkçı şiddete ilişkin açıklamasıyla tepki çeken eski Anayasayı Koruma Teşkikatı Başkanı Hans Georg Maassen’in ‘terfi’ ettirilmesinin ardından başlayan kriz nedeniyle büyük yara aldı. Erken seçim önerilerinin gündeme geldiği sürecin ardından Merkel, Maassen’in terfi ettirilmesine onay verdiği için Alman kamuoyundan özür diledi. Chemnitz kentinde aşırı sağcıların yabancı avına çıkmasını “Sürek avı yok” diye hafife alan Maassen, görevden alındıktan kısa süre sonra, daha yüksek bir maaşla İçişleri Bakanlığı’na müsteşar olarak terfi ettirilmiş, olayın ardından hükümet ortağı Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) parti içi muhalefetinin ‘kazan kaldırmasıyla’ Maassen’in kaderi yeniden müzakereye açılmıştı. Merkel, SPD lideri Andrea Nahles ve Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) lideri Horst Seehofer arasındaki yeni müzakerede taraflar, ilk uzlaşmanın aksine, Maassen’in içişleri bakanlığı bünyesinde özel danışman olarak görev yapması konusunda uzlaşmıştı. Maassen’e böylece yüksek olan müsteşar maaşı yerine, istihbarat şefi olarak aldığı 11 bin 500 Euro maaş ödenecek.

“İKNA EDİCİ DEĞİLDİ”

İlk uzlaşıda hata yaptığını kabul eden Merkel ise “Salı günkü sonuç ikna edici olmadı. Ben daha çok bakanlıktaki gidişata kafa yordum. Terfi olunca insanların nasıl tepki vereceğini pek hesaba katmadım. Bundan dolayı çok üzgünüm” dedi.

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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