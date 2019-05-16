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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.05.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Merkel noktayı koydu... Kapıyı kapattı

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Merkel noktayı koydu... Kapıyı kapattı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra Avrupa Birliği'nde (AB) bir görev üstlenmeyeceğini söyledi. Merkel’in AB'de üst düzey bir görev alabileceği, hatta AB Komisyonu Başkanı da olabileceği spekülasyonları yapılmıştı.

Merkel, Berlin'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Almanya Başbakanı olarak daha iyi işleyen bir Avrupa için çabalarını artırmasının doğru olduğunu belirtti.

Alman basınında uzun zamandan beri kendisinin Avrupa Birliği'nde (AB) üst düzey bir görev alacağına ilişkin spekülasyonlarla ilgili sorulara cevap veren Merkel, "Parti başkanlığından ayrılacağım ve 2021’de yeniden (başbakan) aday olmayacağım bağlamında söylediklerim geçerlidir. Yani nerede olursa olsun, Avrupa’da da başka bir siyasi görevi almak için hazır olmayacağım." ifadesini kullandı.

KORUMAMIZ LAZIM

Merkel, AB'ye üye tüm ülkelerde popülist akımların olduğuna işaret ederek, "Hepimiz bu konuda ayrı ayrı çaba sarf ediyoruz. Avrupa projesine çok
daha dikkat etmek ve korumamız lazım." şeklinde konuştu.

Merkel noktayı koydu... Kapıyı kapattı

Küresel sorunları kimsenin tek başına çözemeyeceğini belirten Merkel, "Her birimizin diğerine ihtiyacı var." dedi.

Merkel, tasavvur ettiği bir Avrupa için korkusuzca ama kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.

 

İDDİALARA KAPIYI KAPATTI

Merkel, 6 ay önce parti genel başkanlığı ve 2021'de başbakanlık görevleri için yeniden aday olmayacağını açıklamış, aralık ayında düzenlenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) kurultayında Annegret Kramp-Karrenbauer Merkel’in yerine CDU Genel Başkanı seçilmişti.

Almanya ve Avrupalı bazı siyasetçiler de başbakanlık görevini bıraktıktan sonra Merkel’in AB'de üst düzey bir görev alabileceğini ifade etmiş, Alman basını da Şansölyenin AB Komisyonu Başkanı olabileceği spekülasyonları yapmıştı. 

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