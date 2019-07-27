Merkel niye yalnız gitti
Son haftalarda geçirdiği titreme nöbetleriyle sağlığı konusunda endişelere yol açan Almanya Başbakanı Angela Merkel (63), önceki gün Bayreuth’daki geleneksel Wagner Opera Festivali’nin galasına katıldı.
Ancak Merkel’in bu kez eşi Prof. Joachim Sauer (70) olmadan galaya gelmesi merak konusu oldu. Alman basınında Sauer’in niye gelmediğine dair çeşitli imalar yer aldı. Alman RTL kanalı ise Sauer’in galaya geç kaldığını, festivale bir gün geç katılacağını bildirdi. Konserde Alman besteci Richard Wagner’in ‘Tannhaeuser ve Wartburg Şatosu’ adlı eserini dinleyen Merkel, ruhunun okşandığını söyledi.
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