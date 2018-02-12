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    Merkel: İstikrar için bedel ödedik

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    12.02.2018 - 09:18 | Son Güncelleme:

    Almanya’da en önemli bakanlık olan Maliye Bakanlığı’nı koalisyonda uzlaşmak için Sosyal Demokratlara vermekle partisi içinde yoğun eleştirilere hedef olan Başbakan Merkel, kararını savundu: “Biz CDU olarak istikrar için kesinlikle bir bedel ödedik.”

    BAŞBAKAN Merkel Maliye Bakanlığı’nı Sosyal Demokratlara verdiği için partisinin yoğun baskısı altına giren Başbakan Merkel, savunmaya geçti. ZDF kanalının Berlin Direkt programına çıkan Merkel, “Biz CDU olarak kesinlikle istikrar için bir bedel ödedik. Maliye Bakanı konusu acı verici bir durum” dedi. 

    Son gün 12 saat boyunca bakanlık paylaşımını müzakere ettiklerini belirten Merkel, bakanlık paylaşımı yüzünden koalisyonun kurulamamasının bir sorumsuzluk olacağını ve böyle bir sorumluluğun altına girilemeyeceğini vurguladı.

    SCHULZ’A RAĞMEN SÖZLEŞME OLDUĞU GİBİ KALACAK
    Merkel, SPD lideri Martin Schulz’un geri çekilmesine rağmen, bakanlık paylaşımının koalisyon sözleşmesinde olduğu gibi kalacağını söyledi ve “Bu, benim için sabit” dedi.
    Merkel 26 şubatta yapılacak CDU kurultayına kadar CDU’lu bakanların isimlerinin de açıklanacağını kaydetti.

    Etiketler: Merkel , ALMANYA , CDU
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