Merkel: İstikrar için bedel ödedik

BAŞBAKAN Merkel Maliye Bakanlığı’nı Sosyal Demokratlara verdiği için partisinin yoğun baskısı altına giren Başbakan Merkel, savunmaya geçti. ZDF kanalının Berlin Direkt programına çıkan Merkel, “Biz CDU olarak kesinlikle istikrar için bir bedel ödedik. Maliye Bakanı konusu acı verici bir durum” dedi.

Son gün 12 saat boyunca bakanlık paylaşımını müzakere ettiklerini belirten Merkel, bakanlık paylaşımı yüzünden koalisyonun kurulamamasının bir sorumsuzluk olacağını ve böyle bir sorumluluğun altına girilemeyeceğini vurguladı.

SCHULZ’A RAĞMEN SÖZLEŞME OLDUĞU GİBİ KALACAK

Merkel, SPD lideri Martin Schulz’un geri çekilmesine rağmen, bakanlık paylaşımının koalisyon sözleşmesinde olduğu gibi kalacağını söyledi ve “Bu, benim için sabit” dedi.

Merkel 26 şubatta yapılacak CDU kurultayına kadar CDU’lu bakanların isimlerinin de açıklanacağını kaydetti.