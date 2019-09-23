Merkel ile arasında çatlak mı var
Alman Bild am Sonntag gazetesi, ABD seyahatinde Başbakan Angela Merkel’in uçağına binmesi planlanan Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in son anda ayrı bir uçakla seyahat etmek durumunda kaldığını yazdı.
Almanya’da Başbakan Merkel ile Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer arasında çatlak iddiası... Aynı gün ABD’ye seyahat eden Merkel ve Karrenbauer planlananın aksine ayrı uçaklarla ABD’ye gitti. Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, başlangıçta Alman Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer’in de Başbakan Merkel’le birlikte uçması planlandı. Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, Merkel’le birlikte önce New york’a uçacaktı. Merkel ve yanındaki heyet indikten sonra Savunma Bakanı aynı uçakla Washington’a devam edecekti. Gazetenin hükümet çevrelerine dayandırdığı habere göre, başbakanlık, savunma bakanlığına bakanın Merkel’le birlikte uçmasının arzu edilmediği sinyalini verdi ve ayrı uçması tavsiye edildi. Savunma Bakanı’nın Başbakan Merkel’in uçağında arzu edilmemesinin altında, bakanın zaten küçük olan heyetini daha azaltma talebi yattığı öğrenildi. Karrenbauer bunu kabul etmedi ve uçaklar ayrıldı.
MUHALEFET TEPKİLİ
Almanya’da kısa süre önce kabul edilen çevre önlemleri paketinde küresel ısınmanın faktörlerinden uçak seyahatine karşı biletlere ücretlendirme yoluyla tren seyahatinin teşvik edilmesi karara bağlandmıştı. Ama Merkel hükümetinin önlemler paketini açıklamasından sadece iki gün sonra, Başbakan Merkel ve Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer ayrı uçaklarla ABD’ye uçtu. Muhalefet, aynı saatlerdeki ziyaret için iki uçak kullanılmasının çevreye zarar verdiğini söylüyor. Bir uçağın gidiş dönüş karbondioksit (CO2) salınımı 330 ton. Yani bir Alman vatandaşının yılda ortalama olarak sebep olduğu CO2 salınımının 30 katı. Spiegel Online’ın Alman ordusunun iç yazışmalarına dayandırarak yaptığı hesaba göre hükümet uçağının bir saatlik uçuş masrafı 24 bin ile 35 bin Euro arasında. Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer’in Alman ordusuna ait başka bir uçakla uçmasının maliyeti bu durumda 360 bin Euro tutuyor. Bu masraflar vergi mükelleflerinin ödemelerinden karşılanıyor.
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