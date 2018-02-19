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    Merkel iki numara için bir kadın önerdi

    Ali VARLI / BERLİN
    19.02.2018 - 16:20 | Son Güncelleme:

    Başbakan Angela Merkel’in liderliğini yaptığı CDU Genel Sekreteri Peter Tauber, görevini bıraktı. Merkel, 26 Şubat’ta düzenlenecek genel kurulda parti yönetimi olarak genel sekreter adaylarının Annegret Kramp Karrenbauer’in olacağını resmen açıkladı. Kramp Karrenbauer (55), CDU genel sekreterliği için Saarland Eyalet Başbakanlığından istifa edecek.

    CDU genel merkezinde parti yönetim kurulunun toplantısından sonra Kramp Karenbauer ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Merkel, önce Peter Tauber’e teşekkür etti. Merkel, “Peter Tauber, 26 Şubat’ta koalisyon sözleşmesinin oylanacağı genel kurula parti yönetiminin yeni genel sekreter adayını önermesi için görevini bıraktığını açıkladı. Onunla dört yıl boyunca güvene dayalı çalıştık. Beraber seçim kaybettik, beraber çok önemli seçimler kazandık. Genel kurulda parti genel sekreteri adayımız Annegret Kramp Karrenbauer olacak” dedi. Merkel, Kramp Karrenbauer’in partiye önemli katkılarda bulunacağını söyledi.

    Merkel iki numara için bir kadın önerdiPeter Tauber / Angela Merkel / Annegret Kramp Karrenbauer

    BAŞBAKANLIK GÖREVİNİ BIRAKIYOR
    Geçen yıl ikinci kez başbakan seçilen Kramp Karrenbauer, 2011 yılından beri Saarland Eyalet Başbakan olarak görevini yürütüyor. SPD ile yürütülen koalisyon görüşmelerinde yaptığı katkılarla Merkel’in taktirini kazanan Kramp Karenbauer, parti yönetiminin yeni kurulacak hükümette kendisine federal bakanlık da önerildiğini söyledi. Kramp Karrenbaeur “Sorumluluk ve görev veriliyorsa almak gerekir” dedi.

     

    Etiketler: Angela Merkel , Annegret Kramp Karrenbauer , Peter Tauber , avrupadan haberler
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