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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
14.10.2018 - 01:22, Son Güncelleme:

Merkel için kritik sınav

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Merkel için kritik sınav

Almanya’nın en zengin eyaleti Bavyera’da bugün yerel seçim günü. Bavyera’da 61 yıldır iktidar olan Başbakan Merkel’in CDU partisinin küçük ortağı CSU, 1950’lerden bu yana en büyük yenilgisini alabilir. Sonuçlar Merkel’in federal hükümetini de etkileyebilir.

ALMANYA’da bugün gözler ülkenin en zengin eyaleti olan Bavyera’da yapılacak yerel seçimlerde. Bavyera seçimleri, Almanya Başbakanı Angela Merkel açısından da bir referandum niteliği taşıyor. Modernliği ve gelenekselliği birleştirdiğini söyleyen Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Merkel’in Hıristiyan Demokrat Partisi’nin (CDU) Bavyera’daki uzantısı. CSU yaklaşık 61 yıldır Bavyera’yı yönetiyor.

YEŞİLLER YÜKSELİŞTE

Ancak göç konusundaki tartışmalar, yabancı düşmanlığı ve aşırı milliyetçi söylemlerle ortaya çıkan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin giderek destek bulması, AfD’ye oy kaptırmamak isterken CSU’nun daha liberal seçmenini yitirmesi, söz konusu partiyi en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıya bırakıyor. 9.5 milyon seçmenin bulunduğu eyalette yapılan anketler, yüksek refah seviyesi ve işsizliğin rekor seviyede az olmasına rağmen CSU’nun 1950’lerden bu yana en büyük yenilgisini alabileceğine işaret ediyor. 2013’te yüzde 47.7 oranında oy alan CSU’nun desteğinin yüzde 33’e kadar gerileyebileceği belirtiliyor. Seçimlerin bir diğer mağlubunun federal koalisyonda olan Sosyal Demokratlar (SPD) olması öngörülüyor. Beş yıl önce yüzde 20.6 oranında oy alan SPD’nin bu kez yarı yarıya oy kaybedebileceği tahmin ediliyor. Yeşiller ile AfD’nin ise seçimlerin kazananı olması bekleniyor. Hatta Yeşillerin ikinci parti çıkabileceği belirtiliyor. Özellikle Alpler’in korunmasını isteyen gelenekselci seçmen için artık solda yer alan Yeşiller Partisi’ne oy vermek tabu olmanın dışına çıkmış gibi.

REFERANDUM GİBİ

Yerel seçimlerin, Merkel’in federal hükümetine uzanan etkisi olabilir. Çünkü CSU’nun başkanı Horst Seehofer, federal hükümetin İçişleri Bakanı. Seehofer, Bavyera’daki olası bir yenilginin ardından çekilmeye zorlanabilir. Parti ortağı CSU’nun seçimlerde kötü bir performans sergilemesi de Merkel’in federal hükümette elini zayıflatabilir.

TARTIŞMALI BAŞBAKAN

BAVYERA Başbakanı Markus Söder, tabanda genel anlamda sevilmesine karşın, başbakan olarak görev yaptığı son birkaç ayda özellikle sert göç politikaları ile tartışmalara neden oldu. Söder’in kamu binalarına haç asma gibi aşırı sağı tatmin etme girişimleri oldukça eleştirildi. Söder’in Bavyera’nın kendine ait bir uzay programı olacağı üzerine yaptığı son konuşma da hoşnutsuzluk yaratmıştı.

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