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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
02.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Merkel hükümetine çifte darbe

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Merkel hükümetine çifte darbe

Almanya'nın doğusundaki Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde parlamento üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi oylarını artırdı.

İki eyalette de Başbakan Angela Merkel liderliğindeki koalisyon ortakları Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise güç kaybetti. Kesin olmayan sonuçlara göre Saksonya’da oyları yüzde 6.3 düşen CDU buna rağmen yüzde 33.1 oy oranıyla birinci oldu. SPD beş yıl önceki seçimlere göre yüzde 4.8 kayıpla ancak yüzde 7.6 oranında oy alabildi. Brandenburg eyaletinde ise SPD yüzde 5.5 düşüşle yüzde 26.4 oy aldı. CDU de yüzde 7.5 kayıpla oyların ancak yüzde 15.5’ini alabildi.

AŞIRI SAĞ YÜKSELDİ

İslam düşmanlığı ve mülteci karşıtı politikalar ile halktan destek isteyen AfD, Saksonya’da oy patlaması yaşadı. Aşırı sağcı parti, 2014’e göre oyunu yaklaşık üç kat arttırdı ve yüzde 27.8 ile CDU’nun ardından ikinci parti oldu. Brandenburg’ta da oyunu en çok artıran parti AfD oldu ve iki kat yükselişle yüzde 23.8 oranına ulaştı. Böylece Saksonya’dan sonra Brandenburg’da da ikinci büyük güç oldu.

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