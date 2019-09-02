Merkel hükümetine çifte darbe
Almanya'nın doğusundaki Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde parlamento üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi oylarını artırdı.
İki eyalette de Başbakan Angela Merkel liderliğindeki koalisyon ortakları Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise güç kaybetti. Kesin olmayan sonuçlara göre Saksonya’da oyları yüzde 6.3 düşen CDU buna rağmen yüzde 33.1 oy oranıyla birinci oldu. SPD beş yıl önceki seçimlere göre yüzde 4.8 kayıpla ancak yüzde 7.6 oranında oy alabildi. Brandenburg eyaletinde ise SPD yüzde 5.5 düşüşle yüzde 26.4 oy aldı. CDU de yüzde 7.5 kayıpla oyların ancak yüzde 15.5’ini alabildi.
AŞIRI SAĞ YÜKSELDİ
İslam düşmanlığı ve mülteci karşıtı politikalar ile halktan destek isteyen AfD, Saksonya’da oy patlaması yaşadı. Aşırı sağcı parti, 2014’e göre oyunu yaklaşık üç kat arttırdı ve yüzde 27.8 ile CDU’nun ardından ikinci parti oldu. Brandenburg’ta da oyunu en çok artıran parti AfD oldu ve iki kat yükselişle yüzde 23.8 oranına ulaştı. Böylece Saksonya’dan sonra Brandenburg’da da ikinci büyük güç oldu.
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