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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN - Münih
15.10.2018 - 01:18, Son Güncelleme:

Merkel hükümetine Bavyera çelmesi

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Merkel hükümetine Bavyera çelmesi

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki seçimlerde beklenen oldu. İlk verilere göre iktidardaki CSU, son 60 yılın en kötü sonucunu alsa da birinci oldu. Oylarını ciddi oranda artıran Yeşiller ile aşırı sağcı AfD sonuçlardan memnun.

Almanya’nın en zengin eyaleti Bavyera’da dün yerel seçimler düzenlendi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in liderliğindeki Hıristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) yavru partisi Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU), büyük darbe aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CSU, önceki seçime oranla yaklaşık yüzde 12’lik kayıpla 37,4 oy aldı ve eyalet meclisinde salt çoğunluğunu kaybetti. Son 60 yılın en kötü sonucuyla CSU’nun eyalet meclisinde 79 sandalyeye sahip olması bekleniyor. 1954’ten bu yana Bavyera’da yapılan tüm seçimlerden birinci çıkan ve 1958’den bu yana iktidarda bulunan CSU, 1958-1966 ve 2008-2013 dönemleri dışında eyalette hep tek başına hükümeti oluşturmuştu.

AfD EYALET MECLİSİNDE

Beş yıl önce yüzde 8,6’da kalan Yeşiller ise, oylarını ciddi oranda artırarak yüzde 17,7 ile sandıktan ikinci parti çıktı. Hür Seçmenler partisi (FW) yüzde 11,4 oy aldı. Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi ise yüzde 10,3 oy alarak ilk kez eyalet parlamentosuna girmeyi başardı. 2015’te yaşanan göç krizinde mültecilerin Almanya’da ilk ayak bastığı eyalet olarak bilinen Bavyera’da mülteci karşıtlığı ve CSU politikalarından duyulan memnuniyetsizliğin AfD’nin işine yaradığı düşünülüyor.

SPD İÇİN TARİHİ YENİLGİ

Seçimler, Sosyal Demokrat Parti (SPD) için de tarihi yenilgi oldu. SPD yüzde 9.6 ile AfD’nin gerisinde kaldı. Seçimlerde Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5, Sol Parti yüzde 3,5 oranında oy alırken, bu sonuçlara göre, Bavyera’da CSU ile FW arasında koalisyon hükümeti görünüyor.
CSU’nun büyük oy kaybı parti lideri ve aynı zamanda federal hükümette İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in siyaset sahnesindeki geleceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

SORUMLU SEEHOFER

Seehofer’in, koalisyon krizine yol açan mülteci politikası konusunda Merkel ile girdiği sürtüşme ve geçen ay Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Massen ile ilgili takındığı tutumunun CSU’nun oylarının düşmesinde etkili olduğu ifade ediliyor. Seehofer, hükümetin göçmen politikasıyla ihtilafa düşmekten, partisinin oy kaybetmesinden, AfD’nin de oy kazanmasına yol açmaktan sorumlu tutuluyor.
Bavyera Başbakanı Markus Söder seçim sonucuna ilişkin, “Kolay bir gün değil, ama Bavyera’nın güçlü ve istikrarlı kalması için sorumluluk almalıyız” dedi. Söder’in de bu sonuçtan sonra ne yapacağı merak konusu...

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