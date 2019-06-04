Merkel hükümeti tehlikede mi
MAYIS ayı sonunda yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin artçı şokları devam ediyor. AP seçimlerinde kan kaybeden Alman koalisyon ortakları Hıristiyan Demokratlar (CDU) ile Sosyal Demokratlar’ın (SPD) geleceği belirsizliğe girdi. SPD’nin lideri Andrea Nahles’in istifa kararı aldığını açıklamasının ardından ülkede erken seçim ihtimali giderek daha fazla konuşulmaya başlandı.
Seçimlerde sergilenen kötü performansın ardından geçen yıl CDU Genel Başkanlığı’nı bırakarak kendi partisi içindeki muhaliflerini susturmayı başaran Başbakan Angela Merkel, bu kez de hükümet ortağı SPD içinde yaşanan tartışmalar nedeniyle koltuğu kaybetme riskini taşıyor. Merkel, CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer (AKK) ve Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, koalisyon hükümetinin ülke çıkarı için sürdürülmesi gerektiğini açıkladı.
ERKEN SEÇİM BASKISI
Hükümetin küçük ortağı SPD içinde ise hükümetten ayrılmayı savunanların sayısı oldukça fazla. Mecliste bulunan dört muhalefet partisinden ikisi; Sol Parti ve Almanya için Alternatif Partisi (AfD) erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu. ‘Büyük Koalisyon’ diye bilinen CDU-SPD koalisyonunun 2021’e kadar devam etmesi, Merkel’in de başbakanlıkta kalması öngörülüyordu. Ancak SPD’deki baskılar nedeniyle hükümetin dağılabileceği, Merkel’in Yeşiller ya da Hür Demokratlarla hükümet kurmayı deneyebileceği konuşuluyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle