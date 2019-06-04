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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI/BERLİN
04.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Merkel hükümeti tehlikede mi

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Merkel hükümeti tehlikede mi

MAYIS ayı sonunda yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin artçı şokları devam ediyor. AP seçimlerinde kan kaybeden Alman koalisyon ortakları Hıristiyan Demokratlar (CDU) ile Sosyal Demokratlar’ın (SPD) geleceği belirsizliğe girdi. SPD’nin lideri Andrea Nahles’in istifa kararı aldığını açıklamasının ardından ülkede erken seçim ihtimali giderek daha fazla konuşulmaya başlandı.

Seçimlerde sergilenen kötü performansın ardından geçen yıl CDU Genel Başkanlığı’nı bırakarak kendi partisi içindeki muhaliflerini susturmayı başaran Başbakan Angela Merkel, bu kez de hükümet ortağı SPD içinde yaşanan tartışmalar nedeniyle koltuğu kaybetme riskini taşıyor. Merkel, CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer (AKK) ve Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, koalisyon hükümetinin ülke çıkarı için sürdürülmesi gerektiğini açıkladı.

ERKEN SEÇİM BASKISI

Hükümetin küçük ortağı SPD içinde ise hükümetten ayrılmayı savunanların sayısı oldukça fazla. Mecliste bulunan dört muhalefet partisinden ikisi; Sol Parti ve Almanya için Alternatif Partisi (AfD) erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu. ‘Büyük Koalisyon’ diye bilinen CDU-SPD koalisyonunun 2021’e kadar devam etmesi, Merkel’in de başbakanlıkta kalması öngörülüyordu. Ancak SPD’deki baskılar nedeniyle hükümetin dağılabileceği, Merkel’in Yeşiller ya da Hür Demokratlarla hükümet kurmayı deneyebileceği konuşuluyor.

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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