Merkel halefini işaret etti

EYLÜL ayındaki seçimlerin ardından yeni hükümeti kurmakta zorlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in halefini belirlediği konuşuluyor. 12 yıldır iktidar koltuğunda oturan ve geçen günlerde dört yıl daha Almanya Başbakanı olarak görevine devam etmeyi öngördüğünü açıklayan Merkel, Hıristiyan Demokrat Parti’nin (CDU) genel başkanlığına yakın çalışma arkadaşı Annegret Kramp-Karrenbauer’i aday gösterdi.

CDU’nun genel sekreteri olan 44 yaşındaki Peter Tauber, hafta sonu sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevden ayrılacağını açıklamıştı. Kısaca ‘AKK’ diye bilinen Kramp-Karrenbauer, Saarland eyaleti Başbakanı. Geçen yıl ikinci kez bu göreve seçilerek yıldızı parlayan AKK’nın eylül ayındaki seçimlerden ikinci parti çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile federal bir hükümet kurulması pazarlıklarında da yer aldığı belirtiliyor.

SAARLAND BAŞBAKANI

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, “Merkel ve AKK, dört yıl içinde Merkel’in kimin halefi olacağına dair ilk açık sinyali veriyor” diye yazdı. İki kadının aylar önce Tauber’in yerine AKK’nin gelmesi için anlaştığı da iddialar arasında. Kramp-Karrenbauer, ‘Saarland’ın Merkel’i’ diye de biliniyor. Saarland Başbakanlığı’ndan istifa ettiğini açıklayan AKK’nin parti işlerine odaklanması bekleniyor. AKK’nin Merkel’in ayak izlerini takip edebileceği belirtiliyor. Merkel de dört yıl CDU genel başkanlığı yaptıktan sonra 2005 yılında başbakanlığa seçilmişti.

LAKABI AKK

AKK, pragmatik ve mütevazı bir politikacı olarak yorumlanıyor. Üç çocuk annesi olan halef, dindar bir Katolik ve CDU’nun muhafazakâr kanadına hitap edebileceği belirtiliyor. Eski Saarland Başbakanı Peter Mueller, Kramp-Karrenbauer için “Annegret kendisine verilen her işin üstesinden gelir” diye konuştu. AKK, geçen yıl mart ayında Saarland’ı kazanarak CDU’ya genel seçimler öncesi ihtiyaç duyulan morali vermiş, Merkel bizzat kendisini bir buket çiçekle kutlamıştı.