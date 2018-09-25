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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
25.09.2018 - 21:39, Son Güncelleme:

Merkel böyle uyardı: Ekonomiler etkilenecek

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Merkel böyle uyardı: Ekonomiler etkilenecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret ihtilaflarının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, Avrupa Birliği (AB) ekonomilerinin bundan etkileneceğini söyledi. Merkel, Çin’de eşit düzeyde çalışmak için fırsatların verilmesini ve Çin'in geliştirdiği projelerden dışlanmamayı talep ettiklerini de ekledi.

Merkel, Almanya Sanayicileri Birliği'nin başkent Berlin'de düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ticaret ihtilaflarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
ABD tarafından çelik ve alüminyuma getirilen ek vergilerin Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) temel ilkelerine ters olduğunu belirten Merkel, bu kararların alınmamış olması gerektiğini söyledi.

Merkel, "ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret ihtilafları ciddi boyutlara ulaştı. AB ekonomileri bundan etkilenecek. ABD ile AB arasında ticaret alanındaki gerilimin daha da artmasını engellemek için büyük çaba sarf ettik." dedi.

ÇİN VURGUSU

Bu konuda AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD yönetimi arasında görüşmeler yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Merkel, birlik içindeki ülkelerin "tek ülke" olarak değil de, "AB ile birlikte" oldukları zaman daha güçlü olacağını vurguladı.

"EŞİT DÜZEY"

Almanya’nın, ekonomi konularını görüşmek için ABD yönetimi ile yapısal diyaloğa geçmeye çalıştığını belirten Merkel, Çin’in küresel pazarda rekabetçi olmaya başladığını kaydetti.

Merkel, Çin’de eşit düzeyde çalışmak için fırsatların verilmesini ve Çin'in geliştirdiği projelerden dışlanmamayı talep ettiklerini söyledi.

AB'nin elektrikli hareketliliğe geçiş yaparken, otomobil sektöründeki önceliğini güvenceye almak için kendi batarya hücresi üretimini geliştirmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Merkel, AB’nin kendi batarya hücrelerini üretme konusunun çok önemli olacağını aktardı. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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