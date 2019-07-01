Merkel: ‘Ben iyiyim’
Bir hafta arayla kameralar önünde iki kez titreme nöbeti geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, sağlık durumu üzerine gelen soruları anlayışla karşıladığını söyledi.
Japonya’daki G20 zirvesine katılan Merkel, titreme nöbetinin nedeni ve sağlık durumu üzerine gelen sorulara, “Burada aydınlığa kavuşturacağım özel bir durum yok. Ben iyiyim. Bu tepkinin geldiği gibi tekrar gideceğine inanıyorum” yanıtını verdi. Merkel’in titreme nöbetiyle iklim değişikliği arasında bağ kuran Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock ise özür diledi. Yeşiller Eşbaşkanı Baerbock, bir basın toplantısında Almanya’daki aşırı hava sıcaklıklarına atfen “İklim yazının sağlık üzerine etkisi Başbakan’da da açıkça görülüyor” demişti. Merkel bir hafta önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi karşılama töreninde, ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de mazbata töreninde titreme nöbeti geçirmişti. Birinci titreme nöbetinin susuzluktan kaynaklandığını söyleyen Merkel’in, ikinci titreme nöbeti geçirmesi kamuoyunda sağlığı üzerine yoğun merak uyandırmıştı.
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