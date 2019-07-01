Merkel: ‘Ben iyiyim’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMerkel: ‘Ben iyiyim’
GeriDünya Merkel: ‘Ben iyiyim’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
01.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Merkel: ‘Ben iyiyim’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merkel: ‘Ben iyiyim’

Bir hafta arayla kameralar önünde iki kez titreme nöbeti geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, sağlık durumu üzerine gelen soruları anlayışla karşıladığını söyledi.

Japonya’daki G20 zirvesine katılan Merkel, titreme nöbetinin nedeni ve sağlık durumu üzerine gelen sorulara, “Burada aydınlığa kavuşturacağım özel bir durum yok. Ben iyiyim. Bu tepkinin geldiği gibi tekrar gideceğine inanıyorum” yanıtını verdi. Merkel’in titreme nöbetiyle iklim değişikliği arasında bağ kuran Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock ise özür diledi. Yeşiller Eşbaşkanı Baerbock, bir basın toplantısında Almanya’daki aşırı hava sıcaklıklarına atfen “İklim yazının sağlık üzerine etkisi Başbakan’da da açıkça görülüyor” demişti. Merkel bir hafta önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi karşılama töreninde, ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de mazbata töreninde titreme nöbeti geçirmişti. Birinci titreme nöbetinin susuzluktan kaynaklandığını söyleyen Merkel’in, ikinci titreme nöbeti geçirmesi kamuoyunda sağlığı üzerine yoğun merak uyandırmıştı.

Önce dudaklarını ısırdı, sonra tüm vücudu titremeye başladı
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
KKTC'ye düşen cisim paniğe yol açtı
Libyalı Hafter güçlerinin sözcüsünden Türkiye'ye küstah tehdit
Sudan'da binlerce eylemci sokaklara indi
Tarihi görüşme sonrası Trump'tan ilk açıklama