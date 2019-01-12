Merkel Atina’nın savaş tazminatı talebini umursamadı
Makedonya Cumhuriyeti ile 27 yıldır süregelen isim anlaşmazlığı nedeniyle dört yıllık iktidarının en zor günlerini yaşayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a destek amacıyla Atina’ya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunan yetkililerin Nazi işgali dönemi ile ilgili tazminat taleplerini umursamadı.
Gerek Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos gerekse Çipras, Merkel ile görüşmelerinde Yunanistan’ın, 280 milyar Euro’yu bulduğu hesaplanan, ancak resmi olarak talep edilmeyen ‘işgal tazminatı’ iddialarına değindi. Merkel ise “Nasyonal Sosyalistlerin Yunanistan’daki cinayetlerini biliyoruz. Bu yüzden de bugün Yunanistan’ı yürekten destekliyoruz” demekle yetindi.
ÜSKÜP’TEN YENİ İSME ONAY
Öte yandan, dün akşam Makedonya Parlamentosu, ülkenin isim değişikliği için yapılan oylamada gerekli üçte iki çoğunluğu sağladı. Makedonya’nın NATO ve AB’ye üyelik yolunu kapatan Yunan vetosunun kaldırılılmasına karşılık, ismini ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ olarak değiştirmesini öngören ‘Prespa Anlaşması’nın geçerli olabilmesi için için top artık Yunanistan Parlamentosu’nda.
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