Merkel: 4 yıl için söz verdim

Ancak para musluğunun başı sayılan Maliye Bakanlığı’nı SPD’ye verdiği için partisi CDU içinde yoğun eleştirilere hedef olan ve koltuğu tartışılan Başbakan Merkel, kameralar önüne çıkarak, bu kararını savundu. ZDF kanalında ‘Berlin Direkt’ programına çıkan Merkel, hükümeti kurduktan bir süre sonra yerine birisini hazırlaması gerektiği tartışmalarına noktayı koydu. Merkel, 2021’e kadar başbakan kalmak istediğini söyledi ve “4 yıl sözü verdim. Ben sözünde duran biriyim” dedi.

BEDEL ÖDEDİK

Maliye Bakanlığı’nı SPD’ye vermesinin acı olduğunu kabul eden Angela Merkel, “Biz elbette CDU olarak istikrarlı bir hükümet için bedel ödedik. Ama bu kabul edilebilir bir durum” dedi. Paranın SPD’nin kontrolünde olmasının Başbakan Merkel’in politikalarını hayata geçirmede zorlanmasına yol açacağı yorumları yapılıyor. SPD koalisyon sözleşmesini 470 bin civarında üyesinin onayına sunacak. mCelal ÖZCAN / BERLİN