Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Merkel: 4 yıl için söz verdim

    Merkel: 4 yıl için söz verdim

    Hürriyet Haber
    13.02.2018 - 01:06 | Son Güncelleme:

    ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Sosyal Demokratlarla (SPD) yeni bir büyük koalisyon kurmak için anlaştı.

    Ancak para musluğunun başı sayılan Maliye Bakanlığı’nı SPD’ye verdiği için partisi CDU içinde yoğun eleştirilere hedef olan ve koltuğu tartışılan Başbakan Merkel, kameralar önüne çıkarak, bu kararını savundu. ZDF kanalında ‘Berlin Direkt’ programına çıkan Merkel, hükümeti kurduktan bir süre sonra yerine birisini hazırlaması gerektiği tartışmalarına noktayı koydu. Merkel, 2021’e kadar başbakan kalmak istediğini söyledi ve “4 yıl sözü verdim. Ben sözünde duran biriyim” dedi.

    BEDEL ÖDEDİK

    Maliye Bakanlığı’nı SPD’ye vermesinin acı olduğunu kabul eden Angela Merkel, “Biz elbette CDU olarak istikrarlı bir hükümet için bedel ödedik. Ama bu kabul edilebilir bir durum” dedi. Paranın SPD’nin kontrolünde olmasının Başbakan Merkel’in politikalarını hayata geçirmede zorlanmasına yol açacağı yorumları yapılıyor. SPD koalisyon sözleşmesini 470 bin civarında üyesinin onayına sunacak. mCelal ÖZCAN / BERLİN

    Etiketler: gazetehaberleri , almanya , Merkel
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri