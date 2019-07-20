Merkel: 2021’e kadar görevdeyim
Almanya Başbakanı Angela Merkel, üç haftalık yaz tatiline çıkmadan önce Berlin’de geleneksel yaz basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Hıristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) liderliğini bıraktığı için pişmanlık duymadığını belirten Merkel, 2021’de olağan genel seçimlere kadar görevde kalacağını kaydetti.
Kısa süre önce titreme nöbetleri geçirmesinin ardından sağlığıyla ilgili gelen soruları genellikle anlayışla karşıladığını söyleyen Angela Merkel, sağlığının çalışmasını aksatmadığını, başbakan olarak sorumluluğunun bilincinde olduğunu vurguladı. Merkel “Sağlığımla ilgili bu soruları genellikle anlıyorum. Bir insan olarak da sağlığım benim için önemli. 2021’de siyasi görevim sona erdikten sonra da bir yaşam süreceğimi ve sağlıklı bir yaşam süreciğimi umut ediyorum” diye konuştu.
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