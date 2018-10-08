Meriç’ten kaçak geçişler ikiye katlandı
Türkiye’den Meriç nehri üzerinden Yunanistan’a yasadışı giriş yapanların sayısı, bu yıl Ocak-Eylül döneminde 12 bin kişiyi geçti.
Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Viças, 2017’de Meriç’ten yasadışı giriş yapanların toplam 5.500 olduğunu, sayının bu yılın 9 ayında ikiye katlandığını açıkladı. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Meriç’ten Yunanistan’a kaçanların sayısı resmi rakamların hayli üzerinde. Meriç’ten Yunanistan’a yasadışı giriş yapanların bir bölümü Yunan makamlarına teslim olmadan ya da yakalanmadan ülkenin çeşitli bölgelerine gidiyorlar.
Meriç’ten Yunanistan’a geçenlerin büyük bir bölümünü Irak, Afganistan, Pakistan ve çeşitli Afrika ülkeleri vatandaşları oluşturuyor. Kaçak göçmenler, Türkiye-AB arasındaki anlaşma kapsamında bulunmadıkları için Ege adalarına gitmeleri halinde Türkiye’ye iade edileceklerini bildiklerinden, Meriç’ten geçişi tercih ediyorlar.
EGE’DE GEÇİŞLER ARTTI
FETÖ’cüler de Yunanistan’a kaçmak için Meriç hududunu kullanıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden beri 4 binden fazla FETÖ’cü Yunanistan’a kaçtı. Bu arada, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği, Türkiye’den Ege adalarına kaçanların sayısının bu yılın ilk 9 ayında 23 bin 419 olduğunu açıkladı. Ege adalarına geçişlerde, geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 19’luk bir artış kaydedildi. Adalara kaçanların yüzde 30’unu Türkiye-AB Anlaşması kapsamına dahil edilen Suriyeliler oluşturuyor.
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