Meraklısına çok özel fuar
ABD’nin Chicago kentinde düzenlenen modifiye araç fuarı “World of Wheels”te (Vasıtalar Dünyası) 500’den fazla araç sergilendi.
Kentin Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda 500’den fazla özel olarak tasarlanmış otomobil, SUV, kamyonet, motosiklet, TIR ve otobüs meraklılarıyla buluştu. Bu yıl 56’ncısı gerçekleşen fuarda otomobil yedek parçaları, güvenlik ve temizlik ürünlerinin yanı sıra “otomobil kapsülü” gibi araç koruma sistemleri de ilgi gördü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle