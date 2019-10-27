‘Meraklı’nın Mars selfIe’si
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) keşif aracı Curiosity (Meraklı), Mars’taki olası yaşam belirtilerini tespit etmek için toprak örneklerini toplarken “selfie” çekti.
Fotoğraf, Kızıl Gezegen’de kil açısından zengin “Glen Etive” kraterinde ilk kez kimyasal deney yapıldığını gösterdi. NASA’nın internet sitesinde yer alan habere göre Curiosity’nin zeminde iki delik açtığı görüldü. Delikler, “Glen Etive 1” ve “Glen Etive 2” diye adlandırıldı. Curiosity 2012’de Mars’a inmişti.
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