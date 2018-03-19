'Merak etmeyin, 100 yaşına kadar kalmayacağım'
Rusya’da Pazar günü yapılan başkanlık seçimlerini ezici çoğunluk yüzde 77 oyla kazanan Vladimir Putin, Rusya’yı 100 yaşına kadar yönetmek niyetinde olmadığını söyledi. Önümüzdeki 6 yıllık iktidar döneminde Rusya’da köklü yapısal değişimlerden de söz eden Putin, Mayıs ayı başlarında hükümette ciddi revizyon yapılacağı sinyalini de verdi.
Seçim gecesinin ilerleyen saatlerinde karargahına dönen Putin, burada yeni iktidar dönemiyle ilgili birkaç önemli ipucu verdi.
Putin’in seçim merkezinde toplanan gazeteciler “Bu ezici zaferden sonra 2024 yılında anayasa değişikliği yaparak dümenin başında kalmayı planlıyor musunuz? Sorusuna yanıt veren Putin, “Durum bakalım. Daha şimdiki seçimi yeni kazandık. Önümüzde yoğun çalışmayla geçecek altı yıl var. Bu süre zarfında kendim için anayasada değişiklik yapmayı da düşünmüyorum” dedi.
Bunun üzerine yanıtı netleştirmeye çalışan gazeteci “O halde mevcut anayasaya göre 2024-2030 dönemini başkasıyla geçiştirerek 2030 yılında tekrara Rusya Devlet Başkanı adayı olmayı planlıyor musunuz?” deyiverdi. İkinci soruya gülerek ve ses tonunda ironiyle yanıt veren Putin, “Sizin söyledikleriniz biraz komik kaçıyor. Gelin basit bir hesap yapalım. Ne yani ben bu koltukta 100 yaşına kadar mı oturacağım. Yok. Böyle bir durum söz konusu olamaz” yanıtı verdi. Putin şu anda 66 yaşında.
"1 MART KONUŞMAM SEÇİM PROPAGANDASI DEĞİLDİ"
Ardından seçimlere bir ay kala 1 Mart tarihinde Rusya Federal mercilisine hitaben yaptığı konuşmasını hatırlatan Vladimir Putin, “Bu konuşmamda sıraladığım hedefleri seçim propagandası olsun diye söylemedim. Rusya’nın güçlü devlet olarak ayakta durması için tüm bunlar bir bir hayata geçirilecek. Ekonomiden askeri teknolojilere kadar günlük, aylık, yıllık planlar uygulanacak. Önümüzdeki iktidar döneminde tüm çabaları ülkemiz açısından hayati atılımların gerçekleştirilmesi için harcayacağım. Bizim kimseye muhtaç olmadan bunları gerçekleştirecek iç potansiyele sahip olduğumu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
PUTİN’DEN BAŞBAKAN MEDVEDEV’E KÖTÜ SİNYAL
Rusya anayasasına göre seçimleri kazanan aday en geç 30 gün içerisinde yemin ederek göreve başlaması lazım. Nisan ayı ortalarında Kremlin Sarayı'nda düzenlenecek görkemli törenle 4'üncü iktidar dönemi resmen başlatacak Vladimir Putin, hemen ardından hükümette ciddi revizyon yapılacağı sinyalini de verdi.
2000 yılından beri Rusya’da oluşan hükümet yapısının günümüz şartlarına adapte edilmesi gerektiğini söyleyen Putin, “Ünlü Yunan filozofun dediği gibi. Su devamlı akar. Tarihte de ebedi hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla Rusya hükümetinde de çok yakında, sanırım Mayıs ayı ortalarında ciddi revizyon yapılacak. Belirlediğim hedeflere ulaşmak için hükümetimiz şimdiki yapısı elverişli değil” ifadesini kullandı.
Putin’in bu sözlerine Rusya’daki siyasi yorumcuların hemen atılan taşın Başbakan Dmitri Medvedev bahçesine düştüğü görüşünü dile getirdi.
ŞİMDİKİ PUTİN’İ BATININ DÜŞMANLIĞI YARATTI
Rusya lideri Putin’in 2012 seçimlerinden yüzde 10 daha fazla oyla seçilmesini analize eden Rus basını, şimdiki (Batırılamaz Putin) olgusunun Rusya’ya yönelik batılı ülkelerin sergilediği tavırdan kaynaklandığı tespitlerine de yer verildi.
“Vedomosti” gazetesi: “Dış dünyadan Rusya’ya yapılan görülmedik baskı Rusya halkının içte birleşmesine ve iktidar etrafında kenetlenmesine yol açtı. Rusya’nın izole edilmesi çabaları şimdiki Putin’ı sentez etti”
“Nezavisimaya” gazetesi: “Siyaset bilimci Aleksey Muhin’in dediği gibi batının rusya’yı köşeye sıkıştırma çabası oylarına yüzde 5-10 ekledi. Dış faktör seçime katılım oranını yüksek olmasını da garanti etti. Seçime katılamayan Aleksey Navalni’nin boykot çağrısı ise tam ters etkisi oldu. Yandaşları bile onu dinlemeyerek oy kullanmaya gitti”
“Kommersant” gatesi: “Siyaset bilimci Kuçer, Rusya’da sıkı bir yönetim emir kumanda zinciri bulunduğunu söyleyerek muhalefeti uyarmıştı. Bu gerçeği dikkate almayarak Putin’in karşısına çıkan muhalifler çoktandır akıllarından geçirdikleri göç planını uygulamaya başlayabilir. Çünkü bu sistemin en az altı yıl daha böyle çalışacağı artık kesin”.-0-
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