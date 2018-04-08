Menopoza iğne sapla
Özellikle menopoza giren kadınların en büyük şikayetlerinden biri olan ‘sıcak basması’ ve ‘gece terlemeleri’nin çözümünün geleneksel Çin tıbbı tedavisi olan ‘akupunktur’ olabileceği iddia edildi.
İngiltere’de yapılan son bir araştırma, menopoza giren kadınların en büyük ‘kâbuslarına’ çözüm olma konusunda ciddi umut vadediyor. Bu yeni araştırmaya göre, menopozdaki kadınların şikâyetlerinden olan sıcak basmasının ve gece terlemelerinin çözümü akupunktur tedavisinde yatıyor olabilir. İngiliz uzmanlara göre, menopozdaki kadınların vücudunun sıcaklığının yükselmesi, östrojen hormonundaki düşüşten kaynaklanıyor. Vücut ısısını ayarlayan östrojenin azalmasıyla vücut ısı dengesi bozuluyor. Bu noktada azalan ostrojenin yerini alması için endorfin hormonuna gerek duyuluyor. Akupunktur tedavisi de, vücudun endorfin salgılamasını sağlayabiliyor. Menopoz uzmanı Michael Savvas, bulgularını, “Akupunktur, stresi ve kaygıyı azaltıyor. Bunlar, ateş basmasını ve gece terlemeyi tetikleyen faktörler” diyerek özetledi. Araştırma kapsamında 170 kadına akupunkur tedavisi uygulandı ve yaklaşık yarısı, sıcak basmasının yarı yarıya düştüğünü anlattı. Araştırma ekibinden Dr. Deanna Befus da, “Akupunkturun nasıl işlediğini tam olarak anlamıyoruz ama sonuçlar semptomların azalması açısından teşvik edici” ifadelerini kullandı. Menopozdaki kadınların sıcak basması ve terleme durumu 7 ila 10 yıl boyunca sürebiliyor.
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