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    Menderes Bağcı yine ‘star’ olamadı

    BERLİN
    11.02.2018 - 18:30 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın ünlü pop yıldızı Dieter Bohlen, RTL’de yayınlanan ‘Almanya Süper Starını Arıyor’ yarışmasına 15’inci kez katılan Menderes Bağcı’yı böyle teselli etti: “Ölürsem mezarımda söyle.”

    TÜRKİYE kökenli Menderes Bağcı, ‘Almanya’nın süper starı’ olma sevdasından vazgeçmiyor. Yarışmaya 15’inci kez katılan 33 yaşındaki Bağcı, bu kez elinde bir hediye peketiyle jürinin karşısına çıktı. Jüri başkanı Dieter Bohlen’e, “Bu hediye paketi senin için” diyen Bağcı, hiç beklemediği bir cevap aldı. Bağcı’yla iğneleyici bir dille konuşan Bohlen, “Hediye sevindirici bir durum ama...” diyerek Bağcı’nın yarışmaya katılmasını uygun görmediğini anlatmaya çalıştı. 

    Menderes Bağcı yine ‘star’ olamadı

    Bu diyaloğun ardından şarkı söylemeye hazırlanan Bağcı’ya, Bohlen yine müdahale etti ve şarkıyı okumasına gerek kalmadığını, yarışma için yaşlı olduğunu söyledi.

    Menderes Bağcı yine ‘star’ olamadı

    YAŞ SINIRI 30’A İNDİRİLDİ
    Bohlen, “Ben ölürsem, gel mezarımın başında söyle. Böylece öldüğüme herkes inansın. Ben de, eğer ufak canlı bir hücre kaldıysa, tekrar dirileyim” dese de Bağcı şarkısını söylemeye başladı ve diğer jüri üyeleri de kendisine eşlik etti. Bohlen burada da boş durmadı. Başını masaya dayayarak rahatsızlığını gösterdi. Daha sonra kısa süreli de olsa şarkıya o da eşlik etti.
    Bohlen’in tüm bu hareketlerine ve sözlerine rağmen şarkısını tamamlayan Menderes Bağcı, önce tüm jüri üyeleriyle tokalaştı, ardından da birlikte fotoğraf çektirdi. Burada Türkiye kökenli yarışmacının başından tutan Bohlen, Bağcı’yla yine şakalaştı.
    RTL’de yayınlanan ‘Almanya Süper Starını Arıyor’ yarışmasında bu yıl yaş sınırı 30’a indirildi.

    Menderes Bağcı yine ‘star’ olamadı

    Etiketler: Menderes Bağcı , Ölürsem mezarımda söyle , Dieter Bohlen , Almanya Süper Starını Arıyor , Avrupa'dan haberler , HABER
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