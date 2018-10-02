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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri"Menbiç'te Türkiye ile ortak devriye için eğitim başladı"
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Dünya
BBC Türkçe
02.10.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

"Menbiç'te Türkiye ile ortak devriye için eğitim başladı"

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"Menbiç'te Türkiye ile ortak devriye için eğitim başladı"

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te ortak devriye için eğitimlerin başladığını açıkladı.

Mattis, Amerikan ordusunun Türk eğitmenlerle çalışmalarını sürdürdüğünü, bir sonraki aşamada Türk askerleriyle birlikte birkaç hafta sürecek bir eğitim yapılacağını, Türkiye'deki eğitim süreci bitince ortak devriyenin başlamasını beklediklerini söyledi.

Ortak devriyenin ay sonunda başlaması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geçen ay yaptığı açıklamada "Çok yakın bir zamanda da müşterek eğitim ve devriye faaliyetleri başlayacak" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile Haziran ayında Washington'da yaptığı görüşmelerde, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için bir yol haritası belirlediklerini açıklamıştı.

Çavuşoğlu açıklamasında "PKK/PYD-YPG bölgeden temizlenecek ve baskı ile kentlerini terk eden Münbiçliler şehirlerine geri dönecektir. Bu işbirliği diğer bölgelerde de devam edecek" demişti.

Şu an Türk ve Amerikan askerleri Menbiç bölgesinde ayrı ayrı devriye görevi yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri de 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Haziran ayında yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye kontrolündeki bölgeleri Menbiç'ten ayıran hatta devriye nöbetlerinin koordineli ama bağımsız yürüdüğünü belirtmişti.

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