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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
19.06.2018 - 00:15, Son Güncelleme:

Menbiç’te Türk devriyesi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Menbiç’te Türk devriyesi

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün itibarıyla Menbiç çevresinde görev yapmaya başladı. TSK unsurlarının Menbiç’in dış mahallelerine girerek, ABD unsurları ile birlikte yapılacak devriye göreviyle ilgili tatbikat yaptığı bildirildi.

TSK ve ABD askeri unsurlarının Menbiç’in dış mahallerinde birlikte hareket etmeye başladığı haberi önce yerel kaynaklardan geldi. Ardından Başbakan Binali Yıldırım, TSK’nın Menbiç’te görev yapmaya başladığını duyurdu. Yıldırım’ın açıklamasından kısa süre sonra TSK resmi Twitter hesabından, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının “bağımsız devriye faaliyetlerine başladığını” duyurdu.

TSK’nın kısa açıklamasında, “Daha önce mutabık kalınmış Münbiç (Menbiç) Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç (Menbiç) arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanılmıştır” denildi.

TSK’nın açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, devriye yapılmaya başlandığını söyledi. Türk bayrağı çekili, üzerlerinde araç içinden kumanda edilen makineli tüfek monteli zırhlı personel taşıyıcıları “Kirpi” ve “Kobra”lar Cerablus ile Menbiç cephe hattını ayıran Sacur Çayı’nın bulunduğu çevreye indi. TSK unsurları burada ABD askerleriyle birlikte buluşup,  ABD üssünün de olduğu Dadat ilçesi karşısında ortak devriye görevine başladı. Bu faaliyet yaklaşık 3 saat sürdü.  Bu arada ABD’ye ait helikopterler de ortak devriye görevini havadan takip etti.

Devriye görevinin iki taraf arasında belirlenecek zaman dilimleri içinde düzenli yapılacağı belirtildi. Bölgede bulunan Türk ve ABD komutanları da ortak görev içinde kendi aralarında irtibat mekanizmasının nasıl sağlanacağına dair fikir alışverişinde bulundu.

Devriye görevinin YPG’li teröristlerin bölgeden çekilmesini izlemek amacıyla yapıldığı öne sürüldü.

Menbiç’te Türk devriyesi

ÇAVUŞOĞLU: HAYIRLI OLSUN
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Hayırlı olsun. Askerlerimiz orada, hareketlilik başladı. Biliyorsunuz bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman Fırat Kalkanı’nda da böyle oldu, Afrin’de de böyleydi, arkası da gelir ve Münbiç en kısa süre içinde inşallah YPG’den, PKK’dan temizlenecek ve gerekli adımları atacağız” dedi.

BİLGİ NOTU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 4 Haziran’da ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinde YPG’lilerin Menbiç’ten çekilmesini öngören “Yol Haritası” üzerinde mutabakat sağlanmıştı.

PENTAGON: TÜRKİYE’YE TAAHHÜDÜN PARÇASI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon da, Türk ve koalisyon askerlerinin ortak değil bağımsız ama koordineli devriye faaliyetlerine başladığını bildirdi. Ortak devriye konusundaki planlamaların sürdüğünü söyleyen Pahon, “Koordineli devriye faaliyetleri, ABD’nin Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesine yönelik taahhüdünün bir parçasıdır” dedi. Cansu ÇAMLIBEL/WASHINGTON

REJİM: KOALİSYON GÜÇLERİMİZİ VURDU
Beşar Esad rejimi, Suriye’nin doğusundaki petrol zengini Deyrizor vilayetinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun saldırısına uğradığını öne sürdü. Rejimin haber ajansı SANA, koalisyon uçaklarının önceki gece geç saatlerde Deyrizor’daki rejim hedeflerini vurduğunu iddia etti. Elbukemal ilçesinin Al Hiri beldesindeki rejim noktasının hedef alındığına yer verilen haberde, rejimin kayıplar verildiği paylaşıldı. Öte yandan merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bombardımanda 30’u Iraklı Haşdi Şabi milisi, 16’sı Suriye birliklerine mensup 46 kişinin öldürüldüğünü, ölen 6 savaşçının kimliğinin belli olmadığını duyurdu. Bu arada Haşdi Şabi güçleri dün yaptıkları açıklamada ABD uçaklarının milislerinin bulunduğu bir mevziye iki güdümlü füze attığını açıkladı. Amerikalı yetkililer ise bölgede hava operasyonu yapmadıklarını açıkladı.

Menbiç’te Türk devriyesi

BÖLGEDE DEVRİYE GÖREVİ NASIL OLACAK
Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Türk ve ABD askerleri Fırat Kalkanı Harekâtı ile Menbiç arasında kalan hatta birbirinden bağımsız olarak devriye görevi yapacak. Buna göre hattın bir kesiminde Türk, bir diğer kesiminde de ABD askeri devriye görevinde bulunacak. Her iki ülke askerleri birbirinden bağımsız hareket etse de arada bir irtibat mekanizması bulunuyor. Devriye görevi sürdürülürken, Türk askeri bir süre sonra aşama aşama Menbiç içine girmeye başlayacak. Devriye görevi zırhlı araçlarla yapılacak. YPG’liler Menbiç’ten çekildikçe devriye görevinin içeriye doğru kayması planlanıyor.

Menbiç’te Türk devriyesi

FRANSIZ ÖZEL KUVVETLERİ SDG İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR
ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Fransız özel kuvvetlerinin, Suriye’nin doğusundaki Daşişa kasabasında terör örgütü PKK/YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile işbirliği içinde olduğunu kabul etti. DEAŞ Karşıtı Koalisyonun resmi Twitter hesabı, Fransız askerlerinin Suriye’de DEAŞ’a karşı obüsle saldırı yaptıkları bir anın fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altında, 3 Haziran’da Suriye-Irak sınırındaki bazı bölgelerde DEAŞ’a karşı başlatılan “Toparlama Operasyonu”nun ikinci aşamasının icra edildiği ve Fransız askerlerinin de destek verdiği operasyonda Daşişa beldesi içinde ve civarındaki (DEAŞ’a ait) hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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