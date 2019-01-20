Menbiç’te ölen Amerikalılar

NEW York Times (NYT) gazetesi, terör örgütü YPG’nin kontrolündeki Menbiç’te bir restorana düzenlenen intihar saldırısında ölen ABD vatandaşlarının hikâyelerini yazdı. Ölen ABD’lilerin ‘savaş bölgelerine yabancı olmadığını’ belirten NYT, Menbiç’teki saldırı öncesinde 2015’ten bu yana Suriye’de sadece iki ABD vatandaşının öldüğünü hatırlattı. Dördü ABD vatandaşı toplam 20 kişinin öldüğü saldırı, ABD askerlerinin düzenli olarak uğradığı, hatta Menbiç’e gelen iki ABD’li senatörün ziyaret ettiği ve ‘şavurma kebabı’ yedikleri bir restorandı. NYT, Menbiç’teki intihar saldırısının ABD Başkanı Donald Trump’ın terör örgütü DEAŞ’a karşı zafer ilan ederek Suriye’den çekilme kararı almasından sonra gerçekleşmesine dikkat çekti. ‘Duvar’ krizi nedeniyle Beyaz Saray’dan ayrılmamayı tercih eden Trump, dün söz konusu Amerikalıların cenazelerinin getirildiği Dover Hava Üssü’ndeydi. Hayatını kaybedenlerin aileleriyle de bir araya gelen Trump, ailelerle buluşması öncesi yaptığı açıklamada, “Başkan olarak yaptığım en zor şey olabilir” diye konuştu.

SURİYELİ ÇEVİRMEN: Saldırıda hayatını kaybeden Şam doğumlu Ghalid Taher henüz 27 yaşındaydı. 2001 yılında ailesiyle birlikte Georgia eyaletine yerleşmiş Suriye kökenli Taher, ‘Valiant’ isimli savunma şirketi adına tercüman olarak çalışıyordu. Taher sadece çevirmenlik yapmıyor, bölgede konuşlanmış ABD’lilerin Arap kültürüne aşina olmasına da destek oluyor hatta zaman zaman askerler için yemek hazırlıyordu. Valiant şirketi için çalışmaya başlamadan önce Georgia Üniversitesi’nde uluslararası ticaret bölümünde okuyan Taher’in kardeşi Ali Taher, genç kadınla en sonra yılbaşında konuştuğunu, kardeşinin kendi güvenliği hakkında endişe etmemesi gerektiğini söylediğini belirtti. Taher, 3 Şubat’ta 28 yaşına girecekti.

UZMAN KRİPTOCU: Saldırıda hayatını kaybeden Shannon M. Kent (35), ABD donanmasında kripto uzmanı olarak çalışıyordu. Dilbilimci olan, yedi dil bilen Kent, daha önce 8 kez ölüm riskinin yüksek olduğu bölgelerde görev almıştı. Ordu mensubu Kent, en gizli istihbarat bilgilerini, yabancı haberleşme ve dinleme sonucu elde edilen verileri işliyor, değerlendirmeleri ordunun en yüksek kademelerine kadar ulaşıyordu. New York’ta doğup büyüyen 35 yaşındaki kadın askerin komutanı onu ‘işinin rock yıldızı’ olarak nitelendiriyor.

ASKERİ İSTİHBARATÇI: Arkadaşlarının kısaca ‘Scotty’ dediği Scott A. Wirtz (42), ABD donanması içinde en zorlu eğitimlerin verildiği ‘SEAL’ yani sualtı savunma programından mezun olmuş bir isim. ABD Savunma İstihbaratı Ajansı (DIA) için çalışan Wirtz, eğlenceli kişiliğiyle tanınıyordu. Wirtz’in ölümü üzerine konuşan DIA Direktörü Robert Ashley Jr., “Bu ölüm bize önlemeye çalıştığımız tehditleri ve ülke için yerine getirdiğimiz zorlu görevleri hatırlatıyor” ifadesini kullandı. Scotty’nin annesi Sandy Wirtz, Suriye’deki patlama haberlerini radyodan duyduğunu, hemen oğluna mesaj gönderdiğini ancak cevap alamadığını söyledi. Sandy, patlamanın olduğu günün gecesinde, eve gelen ABD’li yetkililerin verdiği acı haberle sarsılmış.

ÖZEL HAREKÂTÇI: Hayatını kaybeden bir diğer ordu mensubu Jonathan R. Farmer... 37 yaşında dört çocuk babası Farmer, 1.93’lük boyuyla ‘ribaund canavarı’ olarak nitelendirildiği basketbol sahalarından orduya transfer olmuş. ABD ordusunda özel kuvvetler mensubu Farmer, daha önce çok defa çeşitli ülkelerde görev almıştı. Farmer’ı babası, oğlunu “İyi bir insan, iyi bir oğul, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir arkadaş” diye niteledi.