‘Menbiç’in merkezinde ortak devriye olmalı’
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, “Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Toplantısı”na katılmak için bulunduğu ABD’de, Amerikalı mevkidaşı Orgeneral Joseph Dunford ile ikili bir görüşme yaptı.
Menbiç’te müşterek devriye için Gaziantep’te Türk ve ABD askerlerin ortak eğitime başlamasından sonra yapılan görüşmede iki genelkurmay başkanı, terör örgütü DEAŞ’ın yenilmesi konusundaki görüş birliğini teyit etti. Güler, iki ülke dışişleri bakanları arasında varılan mutabakatın Türk ve ABD askerlerinin Menbiç ilçe merkezine girmesine olanak sağladığını savunup, ortak devriyeye başlanmasından sonra bunun da gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Güler, Fırat’ın doğusundaki durumla ilgili rahatsızlığı da aktarırken, son olarak Kamışlı’da terör örgütü güçlerine yapılan desteği hatırlatıp, “Türkiye’nin güney sınırlarında terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz” mesajını ABD’li muhatabına net bir dille iletti.
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