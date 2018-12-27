Menbiç yarışı
RUS haber ajansları Esad rejimine bağlı ‘Kaplan Gücü’ birliklerinin, Rus askeri araçlar eşliğinde Suriye’nin Menbiç kentinin ‘kapısı’ olarak bilinen Arimah kasabasına girdiklerini duyurdu. Rusya hükümetine yakın Federal Haberler Ajansı ise geçen salı günü terör örgütü PKK’nın kolu PYD’nin temelini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Esad arasında yapılan son temasta, Menbiç’in Şam rejimine teslimi için anlaşmaya varıldığını öne sürdü.
ABD’nin Fırat’ın doğusundaki askeri varlığını çekme kararının ardından bölgede Şam ile Ankara arasında “Menbiç kimin kontrolüne geçecek” yarışı başladığını savunan Rus Federal Haberler Ajansı, bölgede ciddi askeri hareketlilik gözlendiğini yazdı. Bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Menbiç’e yönelik kapsamlı askeri harekât hazırlıkları yaptığı belirtilirken, diğer taraftan PYD’nin, yeni koşullarda şehri Şam yönetiminin kontrolüne teslim etmek için Esad rejimi ile görüştüğü öne sürüldü. Geçen salı günü Şam’a SDG temsilcisi olarak giden Cihan Ahmad’ın Esad yönetimiyle teması sonucu SDG bölgesinin özerklik yerine öz yönetim statüsünün muhafaza edilmesi koşuluyla Menbiç’in Esad kuvvetlerine teslim edileceğini ilan ettiği hatırlatıldı.
Rusya kaynaklı habere göre Menbiç için Moskova’nın da askeri olarak harekete geçtiği vurgulandı. Suriye yönetimine yakınlığıyla bilinen El Masdar yayınına atıfta bulunularak, Şam rejim güçlerinin Arimah ilçesine girdikleri duyuruldu. Rejime bağlı ‘Kaplan Gücü’ birliklerinin Menbiç kapısına dayandığı, yanlarında gözlemci kuvvet olarak Rusya’ya ait askerler ve 40 kadar zırhlı aracın bulunduğu da dile getirildi.
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