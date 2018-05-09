Menbiç Üssü
Türkiye’nin terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki Afrin’den sonraki hedefi Menbiç’te, yaklaşık üç ay önce ABD tarafından yeni bir üs kurulduğu ortaya çıktı.
SDG’ye bağlı Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şarfan Derviş, üssün Türkiye’nin Zeytin Dalı harekâtına başlamasından kısa süre sonra kurulduğunu belirtti. Yeni üste Fransız askerlerinin de bulunduğunu söyleyen Derviş, Amerikan ve Fransız askerlerinin SDG ile Türkiye destekli muhaliflerin arasındaki sınırda devriye gezdiğini ifade etti. SDG’li sözcü, Türkiye’nin Menbiç’e yönelik operasyon sinyallerinin artmasıyla, ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerinin sınırı izlemek ve korumak için üssü inşa ettiğini aktardı.
Terör örgütü DEAŞ’la mücadele için kurulan Uluslararası Koalisyon ise Derviş’in sözlerine ilişkin yorum yapmayı reddetti.
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