Menbiç planını 4 Haziran’da açıklarız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, haftaya Washington’da ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşeceğini hatırlatarak, Menbiç müzakereleriyle ilgili “4 Haziran’da takvim çıkma ihtimali var. Takvime bağlı, somut adımlar içeren yol haritası. Ortak bir açıklama yapacağız o gün” dedi. Çavuşoğlu, Kudüs krizi nedeniyle Ankara’ya çağrılan Türkiye’nin ABD Büyükelçisi’nin de bu ziyaret öncesinde Washington’a döneceğini bildirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Haziran’daki ABD ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile beraber açıklamaları tasarlanan ‘Menbiç Planı’ ve uygulanacak ‘Yol Haritası’ hakkında önemli bilgiler verdi. Solingen saldırısının 25’inci yıl anma toplantılarına katılmak için gittiği Almanya dönüşünde bir grup gazeteciye konuşan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
YPG BURADAN ÇIKARILACAK
“4 Haziran’da takvim çıkma ihtimali var. Takvime bağlı, somut adımlar içeren yol haritası. Ortak bir açıklama yapacağız o gün. Somut adım, YPG buradan çıkarılacak. YPG’nin yerine yönetimde ve güvenlik kuvvetlerinde kimler yer alacak bunu da Türkiye ve ABD birlikte kararlaştıracaklar. ‘Yarısını sen, yarısını ben belirleyeyim’ diyebilirler. Hazırlık toplantısı ve uygulama safhası var. Uygulama safhası da öyle aylar filan değil.”
RAKKA VE KOBANİ İÇİN MODEL
YPG’nin Menbiç’ten çekilmesine Türkiye’nin nezaret edeceğini ve bu süreci yerinde denetleyeceğini aktaran Çavuşoğlu, “YPG çekildikten sonra güvenliği ile ilgili tedbirleri biz alacağız; boşluk oluşmasın ve başka terör örgütleri girmesin diye” bilgisini verdi. Çavuşoğlu, Menbiç planının başarılı olması durumunda aynı modelin Rakka ve Kobani gibi kentlerde de uygulanabileceğini kaydederek, “Menbiç’teki bu adım Türkiye ile ABD arasındaki gerginliği bir nebze olsun azaltacak ve bundan sonra atılacak bazı adımların temelini oluşturacak” dedi. Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’deki amacının “PKK ile YPG arasındaki bağı kopartmak” izleniminde olduğunu ama bu süreçte yanıtlanması gereken onlarca soru olduğunu kaydetti.
BÜYÜKELÇİMİZ ABD’YE DÖNECEK
Dışişleri Bakanı, ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasının ardından Türkiye’nin istişarelerde bulunmak üzere çağırdığı ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın da 4 Haziran görüşmesi öncesi görevinin başına döneceğini açıkladı.
F-35’TE ENGEL GÖRMÜYORUM
Çavuşoğlu, son dönemde ABD Kongresi’nde F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslim edilmesini engelleme girişimlerine ilişkin soruları da yanıtladı. Bu uçakların teslimi konusunda “Benim şahsen bir endişem yok” açıklamasını yapan Çavuşoğlu, şu ana kadar ABD hükümetinden “vermiyoruz” gibi bir baskının gelmediğini belirtti. Bakan, “Kongre’nin aldığı bazı yaptırım kararlarında, büyük bir bölümünde yönetime bir yetki payı bırakıyor” dedi.
3 AŞAMALI PLAN
AA’ya göre; ABD ve Türkiye, YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde Fırat Nehri’nin batısında işgal ettiği Menbiç’ten çekilmesi için teknik mutabakatı sağladı.
4 Haziran’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile mutabakata ilişkin son imzanın atılması durumunda, ilk 30 gün içerisinde YPG/PKK unsurları Menbiç’i terk edecek.
Menbiç mutabakatında öngörülen ikinci aşama, 4 Haziran’dan sonraki 45 günün sonunda Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını öngörüyor.
Mutabakatta yer alan üçüncü aşama, 4 Haziran’dan sonraki 60 gün zarfında Menbiç’in yerel unsurlarından yönetimin kurulmasını içeriyor. İlçenin güvenliğini sağlayacak askeri meclis ile kent hizmetlerini verecek yerel meclis, nüfusun etnik dağılımına göre kurulacak.
ÇAVUŞOĞLU: AB İLE VİZEDE SONA YAKLAŞTIK
AB ile vize serbestisi konusunda bugün Ankara’da yapılacak görüşmelerle ilgili de bilgi veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Ben artık sona doğru geldiğimizi düşünüyorum” dedi. Terörle mücadele yasalarında AB’nin istediği yönde bir değişim olup olmayacağı konusunda Bakan, “Fransa, Belçika gibi ülkeler terörle mücadele yasalarını katılaştırırken, terörle mücadele eden bir ülkeden radikal değişiklik yapmasını beklemek çok gerçekçi değil” açıklamasını yaptı.
ABD DIŞİŞLERİ: MENBİÇ GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Menbiç konusunda ABD ve Türkiye arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildirdi. Nauert, basın toplantısında bir soru üzerine geçen hafta Türkiye-ABD Çalışma Grubu’nun Ankara’da bir araya geldiğine işaret ederek, görüşmelerin 4 Haziran’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Pompeo arasında Washington’da gerçekleşeceğini belirtti. “Henüz varılmış bir anlaşma yok” ifadesini kullanan Nauert, “Suriye dahil olmak üzere ortak kaygılarımızın olduğu konularda görüşmeler devam ediyor” dedi.
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