Menbiç manevrası
ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekeceğini açıklamasının yankıları sürerken, dün terör örgütü PKK’nın kolu PYD/YPG denetimindeki Menbiç kent merkezine Suriye ordusunun girdiği ve Suriye bayrağının da göndere çekildiği iddia edildi. ABD tarafından da yalanlanan bu gelişmenin bugün Moskova’da Türk ve Rus heyetlerinin bir araya gelmesi öncesi duyurulması dikkat çekti.
YPG VE REJİMDEN AÇIKLAMALAR
Dün önce YPG, Esad rejimini Menbiç’in kontrolünü sağlamaya çağırdı: “Ait olduğumuz Suriye rejiminin silahlı güçlerini mevzileri teslim almaya ve Türkiye’nin tehditleri karşısında korumaya çağırıyoruz.”
Bu açıklamayı Suriye ordusunun duyurusu izledi. Suriye ordusu, Menbiç’te tüm Suriye vatandaşları ve diğerleri için tam güvenlik taahhüt etti. Ordu ayrıca tüm Suriyelilerin ulusal egemenliğin muhafazası için güçlerini birleştirmeleri çağrısını yaparak tüm istilacıları yenilgiye uğratmaya azimli olduklarını duyurdu.
Sosyal medyada Suriye bayrağının göndere çekildiği görülen görüntülerin ise Menbiç’in batı kırsalındaki Arimah’ta kaydedildiği belirtildi. Suriye güçleri, YPG ile eşgüdüm içinde salı günü Arimah’a girmişti. Suriye Savunma Bakanlığı’nın açıklamasını aktaran Rus resmi haber ajansları ise Menbiç bildirisini şöyle duyurdu:
“Menbiç halkının çağrısı üzerine Suriye ordusu görevini yerine getirerek Menbiç şehrine girdiğini ilan ediyor. Şehrin yönetim binası gönderine sabaha karşı Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı dikilmiştir.”
DEVRİYEYE DEVAM EDEN ABD YALANLADI
MENBİÇ ile Fırat Kalkanı harekâtıyla terörden arındırılan Cerablus arasındaki sınır olan Sacur Çayı kıyısında öğleden sonra ABD’ye ait 2 taarruz tipi helikopter devriye uçuşu yaptı. Helikopterlerin devriye görevinin bugün geçmişe oranla daha uzun sürmesi dikkat çekti. Akşam saatlerinde, ABD Savunma Bakanlığı, Esad rejiminin Menbiç’e girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. ABD öncülüğündeki ‘DEAŞ karşıtı koalisyon’ da haberlerin doğru olmadığını açıkladı.
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