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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
29.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Menbiç manevrası

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Menbiç manevrası

ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekeceğini açıklamasının yankıları sürerken, dün terör örgütü PKK’nın kolu PYD/YPG denetimindeki Menbiç kent merkezine Suriye ordusunun girdiği ve Suriye bayrağının da göndere çekildiği iddia edildi. ABD tarafından da yalanlanan bu gelişmenin bugün Moskova’da Türk ve Rus heyetlerinin bir araya gelmesi öncesi duyurulması dikkat çekti.

YPG VE REJİMDEN AÇIKLAMALAR

Dün önce YPG, Esad rejimini Menbiç’in kontrolünü sağlamaya çağırdı: “Ait olduğumuz Suriye rejiminin silahlı güçlerini mevzileri teslim almaya ve Türkiye’nin tehditleri karşısında korumaya çağırıyoruz.”

Bu açıklamayı Suriye ordusunun duyurusu izledi. Suriye ordusu, Menbiç’te tüm Suriye vatandaşları ve diğerleri için tam güvenlik taahhüt etti. Ordu ayrıca tüm Suriyelilerin ulusal egemenliğin muhafazası için güçlerini birleştirmeleri çağrısını yaparak tüm istilacıları yenilgiye uğratmaya azimli olduklarını duyurdu.
Sosyal medyada Suriye bayrağının göndere çekildiği görülen görüntülerin ise Menbiç’in batı kırsalındaki Arimah’ta kaydedildiği belirtildi. Suriye güçleri, YPG ile eşgüdüm içinde salı günü Arimah’a girmişti. Suriye Savunma Bakanlığı’nın açıklamasını aktaran Rus resmi haber ajansları ise Menbiç bildirisini şöyle duyurdu:
“Menbiç halkının çağrısı üzerine Suriye ordusu görevini yerine getirerek Menbiç şehrine girdiğini ilan ediyor. Şehrin yönetim binası gönderine sabaha karşı Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı dikilmiştir.”

DEVRİYEYE DEVAM EDEN ABD YALANLADI

MENBİÇ ile Fırat Kalkanı harekâtıyla terörden arındırılan Cerablus arasındaki sınır olan Sacur Çayı kıyısında öğleden sonra ABD’ye ait 2 taarruz tipi helikopter devriye uçuşu yaptı. Helikopterlerin devriye görevinin bugün geçmişe oranla daha uzun sürmesi dikkat çekti. Akşam saatlerinde, ABD Savunma Bakanlığı, Esad rejiminin Menbiç’e girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. ABD öncülüğündeki ‘DEAŞ karşıtı koalisyon’ da haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

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