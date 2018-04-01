Menbiç hattına ABD takviyesi
Türkiye terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki Menbiç’e de operasyon sinyali verirken, bölgedeki Amerikan kuvvetleri ‘takviye’ yaparak Menbiç’e yaklaşık 300 asker ile zırlı araçlar sevk etti. ABD güçleri ayrıca Menbiç ile Fırat Kalkanı bölgesini ayıran cephe hattında devriyeye başladı.
ABD, Türkiye'nin terörden temizlemek istediği Suriye'nin Menbiç ilçesine olası bir operasyona karşı tedbirlerini arttırıyor. Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak dün geçtiği habere göre ABD güçleri Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesine askeri takviyeler yaptı. Amerikalılar, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki ilçenin batı kısmında yer alan, Fırat Kalkanı harekâtı bölgesinin cephe hattına 300 asker ile çok sayıda zırhlı araç ve iş makinesi sevk etti.
Askerler Türkiye’nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekâtı bölgesi ile YPG/PKK arasında cephe hattını oluşturan Sacu Çayi ile ilçenin batısındaki Zub'ul Beyn köyü taraflarında konuşlandı. ABD askerleri Menbiç ilçesine, doğudaki Sırrın bölgesinde bulunan ABD üssü Sebet’ten geldi. Halihazırda ABD'nin, muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesiyle sınır hattında Tuhar, Hilvanci ve Dadat olmak üzere 3 gözlem noktası bulunuyor.
DEVRİYE GEZİYORLAR
Takviye unsurları, Sacu Çayı boyunda haftalık devriyeleri günlük yapmaya başladı.
ABD güçleri, eş zamanlı olarak Türkiye'nin Ceylanpınar sınır kapısı karşısındaki Rasul Ayn bölgesinde son dört gündür devriyeler yapıyor. Halep iline bağlı Menbiç ilçesi Ağustos 2016'dan bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçe merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeden çekilerek kent merkezinin idaresinin bölge halkına verileceğini vaat etmişti.
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