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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
01.04.2018 - 21:54, Son Güncelleme:

Menbiç hattına ABD takviyesi

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Menbiç hattına ABD takviyesi

Türkiye terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki Menbiç’e de operasyon sinyali verirken, bölgedeki Amerikan kuvvetleri ‘takviye’ yaparak Menbiç’e yaklaşık 300 asker ile zırlı araçlar sevk etti. ABD güçleri ayrıca Menbiç ile Fırat Kalkanı bölgesini ayıran cephe hattında devriyeye başladı.

ABD, Türkiye'nin terörden temizlemek istediği Suriye'nin Menbiç ilçesine olası bir operasyona karşı tedbirlerini arttırıyor. Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak dün geçtiği habere göre ABD güçleri Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesine askeri takviyeler yaptı. Amerikalılar, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki ilçenin batı kısmında yer alan, Fırat Kalkanı harekâtı bölgesinin cephe hattına 300 asker ile çok sayıda zırhlı araç ve iş makinesi sevk etti.
Askerler Türkiye’nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekâtı bölgesi ile YPG/PKK arasında cephe hattını oluşturan Sacu Çayi ile ilçenin batısındaki Zub'ul Beyn köyü taraflarında konuşlandı. ABD askerleri Menbiç ilçesine, doğudaki Sırrın bölgesinde bulunan ABD üssü Sebet’ten geldi. Halihazırda ABD'nin, muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesiyle sınır hattında Tuhar, Hilvanci ve Dadat olmak üzere 3 gözlem noktası bulunuyor.

DEVRİYE GEZİYORLAR

Takviye unsurları, Sacu Çayı boyunda haftalık devriyeleri günlük yapmaya başladı.

ABD güçleri, eş zamanlı olarak Türkiye'nin Ceylanpınar sınır kapısı karşısındaki Rasul Ayn bölgesinde son dört gündür devriyeler yapıyor. Halep iline bağlı Menbiç ilçesi Ağustos 2016'dan bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçe merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeden çekilerek kent merkezinin idaresinin bölge halkına verileceğini vaat etmişti. 

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