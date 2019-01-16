Melis’i DEAŞ’tan babası kurtardı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMelis’i DEAŞ’tan babası kurtardı
GeriDünya Melis’i DEAŞ’tan babası kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
16.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Melis’i DEAŞ’tan babası kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Melis’i DEAŞ’tan babası kurtardı

Hollanda’dan DEAŞ’a katılan Melis Atıcı’yı (23) gizlice Suriye’ye geçen babası kurtarıp at sırtında Irak’a kaçırdı. Hollanda konsolosluğu kimlik için DNA isteyince baba-kız iki ay hapis yattıktan sonra Hollanda’ya uçtu. Hollanda’da tutuklanan Melis, önceki gün elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı.

HOLLANDA’nın Rotterdam kentinde mahkeme, terör örgütü DEAŞ’a katılmak için iki yıl önce Suriye’ye giden Türkiye kökenli Melis Atıcı’yı, ayak bileğine kelepçe takılmak koşuluyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Yaklaşık 6 aydır Hollanda’nın en sıkı cezaevlerinden bir olan Vught’te kalan 23 yaşındaki Melis’in, babası Faruk Atıcı’nın çabaları sonucu cihatçıların elinden kurtulduğu ortaya çıktı.

Melis’i DEAŞ’tan babası kurtardı

Faruk Atıcı

SEVGİLİSİNİN PEŞİNDE

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Faruk Atıcı, kızı Melis ile 5 aylık bebeğini kurtarmak için verdiği mücadeleyi Hollanda televizyonuna (NOS) anlattı. Melis’in öyküsü, erkek arkadaşı Yusuf’un birkaç yıl önce DEAŞ’a katılmak için Suriye’ye gitmesiyle başlamış. 20’li yaşların başındaki genç kadın, Yusuf’a âşık olduktan sonra giderek radikalleşmiş. Yaklaşık iki yıl önce de, “Cennete gideceğim” diyerek Hollanda’daki evinden kaçıp, Suriye’ye geçmiş. Faruk Atıcı, polise haber vermiş. Aile, uzun bir süre kızlarıyla bağlantı kuramamış. Yusuf’tan bir erkek çocuk sahibi olan Melis, örgüte yönelik operasyonların yoğunluk kazandığı günlerde ailesini arayarak Hollanda’ya dönmek istediğini söylemiş. Bu sırada Yusuf, hava saldırılarında ölmüş. Melis, bebeği ile Türkiye’ye kaçmak isterken Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin denetimindeki bir kampa götürülmüş.

VARINI YOĞUNU SATTI

Suriye’de Hollanda diplomatik temsilciliği olmadığı için Melis’in eve dönüş çabası boşa çıkmış. Bu arada birkaç kez Türkiye’ye gelen Faruk Atıcı, insan kaçakçıları ile iletişim kurmuş. Gerekli parayı sağlamak için evini satan ve varını yoğunu harcayan Faruk Atıcı, geçen yaz zorlu bir yolculuğa çıkmış. Kimi zaman taksi ve tekne ile kimi zaman da yaya veya at sırtında Türkiye’den Irak’a, oradan da Suriye’nin kuzeyine ulaşmayı başarmış. Kızının tutulduğu kampı bulan Atıcı, insani nedenlerle Melis’in serbest bırakılmasını sağlamış.

Faruk Atıcı, kızıyla karşılaşmasını, “Çok güzel bir andı” diye anlatıyor. Gece yarısı baba, kız ve 5 aylık bebek insan kaçakçıları eşliğinde at sırtında Suriye’den Irak’ın kuzeyine gitmek için yola çıkmışlar. Atıcı, “Bu çok tehlikeliydi. Resmi evrakımız yoktu. Çok büyük bir risk aldık. Neyse ki şanslıydık, her zaman ağlayan bebek o gece hiç ağlamadı” diyor.

ASLINDA YAPTIĞIM DELİLİKTİ ÖLEBİLİRDİM

Zorlu bir yolculuk sonrası Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentine ulaşan Atıcı ile kızı ve torunu, doğruca Hollanda konsolosluğuna gitmiş. Ancak konsolosluk, anne ve çocuğa DNA testi yapılmasını istemiş. Bu arada Faruk Atıcı ile Melis ve bebeği, “ kaçak yollarla ülkeye girdikleri gerekçesiyle” Irak makamlarınca tutuklanmış. Melis, yaklaşık 6 ay önce Amsterdam Schipol Havalimanı’nda “terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle” gözaltına alındı. Vught Cezaevi’nde bir hücreye konulan Melis Atıcı, pazartesi günü yapılan duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Faruk Atıcı, kızı ve torununu Hollanda’ya getirmek için verdiği mücadele için, “Aslında yaptığım delilikti. Ölebilirdim de” diyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İngiltere Parlamentosu Brexit oylamasını reddetti

Kenya'da patlama ve silah sesleri

Almanya'da gündeme bomba gibi düştü... İstihbarat mercek altına aldı

Bulgaristan’da grip salgını; 137 okulda eğitime ara verildi