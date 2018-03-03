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    Melania nasıl Einstein vizesi aldı

    Hürriyet Haber
    03.03.2018 - 00:44 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Slovenyalı eşi Melania Trump’ın (48) ABD’ye ‘sıradışı yeteneklere sahip olan’ kişilere verilen ‘Einstein vizesi’ ile yerleştiğinin ortaya çıkması tartışma yarattı.

    Washington Post gazetesine göre model olan Melania Knauss, 2000 yılında ABD’ye kalıcı oturma izni için başvurduğunda kendisine ‘sıradışı yeteneklere’ yönelik EB-1 vizesi verildi. Bu vize genelde akademisyen, çok uluslu şirketlerin üst düzey yöneticileri, Olimpik atletlere ya da ödüllü oyunculara veriliyordu.

    ÇOK AZ KİŞİYE VERİLİYOR

    Melania Knauss’a bu vizenin verildiği yıl Slovenya’dan sadece beş kişi bu vizeden alabilmişti. 1990 yılında EB-1 programını hazırlayan komiteye başkanlık etmiş olan Demokrat Partili kongre üyesi Bruce Morrison, “Buna Einstein vizesi diyorduk” diyor.

    Etiketler: Melania Trump , ABD , gazetehaberleri
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