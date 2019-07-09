Melania görünümlü kütük
ABD ‘first lady’si Melania Trump’ın memleketi Slovenya’da dikilen ahşap heykeli tartışma yarattı.
Kaidesi hariç 2.75 metre yüksekliğindeki heykel, Melania Trump’ı, gençliğini geçirdiği Sevnica’yı selamlar şekilde kırsala yerleştirilmiş. Ancak Melania Trump’a hiç benzemeyen heykel, ‘Birileri eline testereyi almış ve kütüğü şekillendirmiş’ diye eleştiriliyor. Sipariş üzerine heykeli yontan yerel sanatçı Ales Zupevc aslında tam da bunu yapmış. Heykeli siparişi eden Amerikalı heykeltıraş Brad Downey de, meslektaşı Zupevc’i çok başarılı buluyor ve ‘tam da aklındakini’ yaptığını söylüyor.
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