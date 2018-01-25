Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Melania Davos’a gitmiyor... Porno yıldızıyla ihanete tepki mi

    Melania Davos’a gitmiyor... Porno yıldızıyla ihanete tepki mi

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 00:19 | Son Güncelleme:

    ABD first lady’si Melania Trump’ın önceden planlandığı halde cuma günü Davos’ta olması beklenen eşine eşlik etmekten vazgeçtiği bildirildi.

    İngiliz Daily Mail gazetesi, iptal haberinin tam da Başkan Trump’ın eşini yıllar önce bir porno yıldızıyla aldattığına dair iddiaların gündeme geldiği bir döneme denk gelmesine işaret etti. Melania Trump’ın sözcüsü Stephanie Grisham, DailyMail.com’a yaptığı açıklamada çok fazla planlama ve lojistik gerektiğinden Bayan Trump’ın Davos’a gitmeme kararı aldığını bildirdi. Başkan Trump’ın ise cuma günü liderleri, işadamlarını bir araya getiren Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda bir konuşma yapması bekleniyor.

    Wall Street Journal, Trump’ın avukatı Michael Cohen’in ABD’deki seçimler öncesinde Trump ile ilişkisi konusunda konuşmaması için ‘Stormy Daniels’ diye bilinen porno yıldızı Stephanie Clifford’a 130 bin dolar ödediğini iddia etmişti. Porno yıldızı, 2006’da Trump’ın küçük oğlu Barron’ın doğumundan hemen sonra Trump ile birlikte olduğunu iddia etmişti.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri