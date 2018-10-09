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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
09.10.2018 - 08:57, Son Güncelleme:

Meksikalı çift 20 kadını öldürdüklerini itiraf etti

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Meksikalı çift 20 kadını öldürdüklerini itiraf etti

Meksika'da bebek arabasında insan uzuvlarını taşırken gözaltına alınan bir çift, 20 kadını öldürdüklerini itiraf etti.

Juan Carlos N. ve eşi Patricia N. başkent Mexico City'nin şiddetin kol gezdiği banliyölerinden Ecatepec'te perşembe günü 10 kişiyi öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Savcı Alejandro Gomez, Juan Carlos N.'nin bazı kadınlara tecavüz ettiğini ve kadınların bazılarının uzuvlarını sattığını itiraf ettiğini açıkladı.

Gomez, savcılık makamının şimdi bu itirafın doğru mu yoksa bir "psikopat" ya da "seri katilin" abartması mı olduğunu araştırdığını söyledi.

Meksika merkezli Formula radyosuna verdiği röportajda, "Anlatımı oldukça doğaldı. Açıkçası bunları yaptığı için mutlu göründüğünü düşünüyorum" dedi.

"İnsanların resmini görmesini, ismini bilmesini istiyor. Açıkça bu kişiyi bir katil, seri katil olarak tanımlıyorum."

El Universal gazetesinin haberine göre, çift, kurbanlarından birinin iki aylık bebeğini başka bir çifte sattı. Bu çift de gözaltına alındı.

Gomez, savcılığın mahkemeye sunduğu psikiyatri raporunu da paylaştı. Rapora göre çiftin zihinsel hastalıkları bulunuyor, ancak bu hastalıkları doğru ve yanlışları ayırt etmelerine engel oluşturmuyor:

"(Juan Carlos N.'nin) psikoz ve kişilik bozukluğu ile örtüşen zihinsel hastalığı bulunuyor. (Patricia N.) doğuştan zihinsel engelli ve dış kaynaklı deliryumu var.

"Ancak her ikisi de doğru ile yanlışı birbirinden ayırma kapasitesine sahip."

Meksikalı çift 20 kadını öldürdüklerini itiraf etti

Çiftin biri bebek olmak üzere 3 çocuğunun olduğu belirtiliyor.

Evlerinde çimento dolu kovalarda ve plastik torbalara sarılı halde buzdolabında insan kalıntılarının bulunduğu belirtiliyor.

Juan Carlos N.'nin soruşturmayı yürütenlere eşiyle birlikte kurbanlarını indirimli bebek kıyafeti sattıkları yalanıyla kandırdıklarını anlattığı kaydedildi.

Gomez, "Pek çoğu bekar annelerdi ve ucuz bebek kıyafetleri bulmalarına yardımcı olacak birilerine ihtiyaçları vardı" diyor.

Polisler, polisi arayan kayıp kadınların cep telefonları sinyallerini izleyerek çifte ulaştılar.

MEKSİKA HALKI ŞOKTA

Olayın, şiddet ve suçun yaygın olduğu Meksika'da halkı dehşete düşürdüğü belirtiliyor.

Çiftin gözaltına alındığı Ecatepec'te Pazar günü bir araya gelen yüzlerce kişi, kurbanlar için mumlar yaktı ve çiçekler bıraktı, yetkilileri kadın cinayetlerini engellemeye çağırdı.

BM Kadın Birimi'ne göre (Birleşmiş Milletler'in toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan birimi), Meksika'da her gün 7 kadın ve kız çocuğu öldürülüyor.

Resmi rakamlara göre, Ecatepec'in yer aldığı Meksika eyaletinde geçen yıl 301 kadın ve kız çocuğu öldürüldü.

 

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