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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.01.2019 - 06:55, Son Güncelleme:

Meksika'dan Venezuela açıklaması

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Meksika'dan Venezuela açıklaması

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinin Venezuela'da yaşanan siyasi kriz karşısındaki tavrının değişmediğini ve bu ülkenin iç işlerine karışmayacaklarını yineledi.

Obrador, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Venezuela’daki siyasi kriz karşısında Meksika'nın duruşunun değişmediğini belirtti.

"BAŞKASININ İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYACAĞIZ"

Ülkesinin duruşunun anayasa ile belirlendiğini ve değişmeyeceğini vurgulayan Obrador, "Halkların bağımsızlığına saygılı olmak zorundayız." dedi.

Meksika'nın güç kazanmak amacıyla bir ülkenin iç işlerine karışamayacağına dikkati çeken Obrador, "İleride başka bir ülkenin bizim iç işlerimize karışmaması için biz de başkasının iç işlerine karışmayacağız. Bu hususta dik durulması diplomatlarımıza talimatımızdır." diye konuştu.

GUAİDO İSE MEKSİKA'DAN DESTEK İSTEDİ

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido ise ülkesindeki El Universal gazetesine verdiği mülakatta, Meksika'dan destek istedi.

Guaido, "Meksika'ya Venezuela halkı ile dayanışma içinde olması çağrısında bulunuyorum. Umarım Meksika, Venezuela'da demokrasi ve özgürlük için değişim isteyen seslere katılır." ifadelerini kullandı.

VENEZUELA'DA NE OLDU?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

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