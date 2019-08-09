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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
09.08.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Meksika'da köprüye yarı çıplak 9 ceset asıldı

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Meksika'da köprüye yarı çıplak 9 ceset asıldı

Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasındaki savaş, Uruapan kentinde 19 parçalanmış cesedin bulunmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Cesetlerden 9'u kent merkezindeki bir köprüye asılmış olarak bulundu.

Yarı çıplak cesetlerin altında JNGC (Jalisco Yeni Nesil Karteli) imzasının yer aldığı bir pankartta halka "Sevgili İnsanlar, İşinize Devam Edin" yazıyor.

Guardian gazetesine göre, diğer parçalanmış 10 ceset de köprünün yakınlarındaki iki ayrı noktada bulundu.

Michoacan Eyalet Savcısı Adrian Lopez Solis, bu kişilerin uyuşturucu pazarını ele geçirmek için mücadele eden rakip karteller arasındaki savaşta öldürüldüğünü, sorumluların yakalanması için bölgeye askeri birlikler sevk edildiğini açıkladı.

Meksika'daki uyuşturucu kartelleri üzerine araştırmalar yapan Uluslararası Kriz Grubu uzmanı Falko Ernst, cinayetlerin büyük olasılıkla rakip karteller, aileleri ve Meksikalı yetkililere gözdağı vermek için işlendiğini söyledi.

'HEM UYUŞTURUCU HEM DE AVOKADO PAZARI İÇİN SAVAŞIYORLAR'

Ernst, rakip kartellerin hem yerel uyuşturucu pazarını hem de bölgedeki milyarlarca dolarlık avokado sektörünü ele geçirmek için savaştığını belirtti.

Falko Ernst'e göre Uruapan kentinde hakimiyet sağlamak için üç kartel savaşıyor. Bunlar, CJNG, Tapınak Şovalyeleri ve Nueva Ailesi'ne bağlı Las Viagras.

CJNG hükümete karşı açık bir savaş yürütüyor. Kartel, Zamora kentinde Mayıs'ta JCNG logolu araçlardan oluşan bir konvoyla sokaklarda gövde gösterisi yapmıştı.

Resmi verilere göre Meksika'da geçen 35964 cinayet işlendi.

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