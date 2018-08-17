Meksika’da kaybolan ikinci katip bulundu
MEKSİKA’nın başkenti Meksiko’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde ikinci katip olarak çalışan ve 2 Temmuz’dan beri işe gitmeyen 29 yaşındaki Nurbanu Şentürk’ün bulunduğu ve iyi olduğu açıklandı.
Meksiko Büyükelçiliği’nde görevli olup, bir süredir işe gitmeyen ve nerede olduğu da tespit edilemeyen personelin kendi isteğiyle bulunduğu yeri Büyükelçilik yetkililerine iletmediği öğrenildi. Buna rağmen konunun Meksika güvenlik makamlarıyla birlikte yakından izlendiğini ve ikinci katibin sağlığıyla ilgili endişe edilecek bir durumun olmadığını belirten Türk diplomatik kaynaklar, Şentürk’ün Kurban Bayramı’nda Türkiye’ye gelerek ailesine kavuşturulması için girişimlerin sürdüğü bilgisini paylaştı. Kadın diplomatın, bu süre içinde annesi ile WhatsApp üzerinden mesajlaştığı da anlaşılmıştı.
17 TEMMUZ’DA İRTİBAT KESİLDİ
2 Temmuz’da işe gitmeyerek kayıplara karışan ve kendisiyle 16 Temmuz’a kadar e-posta yoluyla iletişim sağlanan Şentürk’ten 17 Temmuz’dan itibaren haber alınamayınca Türkiye’nin Meksiko Büyükelçiliği, Meksika güvenlik ve adli makamlarını durumdan haberdar etmişti. Dışişleri kaynakları, “Personelin kendisi ile hem Meksika Büyükelçiliğimiz, hem de Bakanlığımızın temas çabaları sürmüştür. Memurumuzun ailesi ile teması olmuştur. Adı geçenin kişisel güvenliği açısından Meksika resmi makamlarına durum hakkında bilgi verilmiştir. Gelişmelerden ailesi düzenli şekilde bilgilendirilmektedir” bilgisini paylaşmıştı. Kısa süre önce kendisinden haber alınan diplomatın bazı ruhsal sorunlarının olduğu iddia edilmişti. Yetkililer ise bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmadı.
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