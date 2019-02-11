Meksika’da gazeteciye restoranda suikast
Meksika’nın güneydoğusundaki Tabasco eyaletinde gazeteci ve radyo sunucusu Jesus Ramos Rodriguez, önceki sabah sabah bir restoranda kimliği belirsiz bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Eyalet Başsavcılığı, 99. FM radyo kanalında 20 yılı aşkın süredir görev yapan Ramos’un öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Tabasco Valisi Adan Augusto Lopez, Ramos’un ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, milletvekillerine eyalette ve ülke genelinde gazetecilerin korunmasına yönelik yasa tasarısı üzerinde çalışmaları çağrısında bulundu. Ramos’un ölümüyle Meksika’da 2000 yılından bu yana cinayete kurban giden gazeteci sayısı 143’e yükseldi. Ülkede 21 medya çalışanı da 2005 yılından bu yana kayıp.
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