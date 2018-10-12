Meksika'da alışveriş merkezi inşaatı çöktü: 7 ölü, 15 yaralı

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde inşaatı devam eden bir alışveriş merkezinin çökmesi sonucu en az 7 işçi hayatını kaybetti, kayıp 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

SONRA OKU

12 Ekim 2018 - 09:23:15 AA

Belediye meclisi sekreteri Genaro Garcia, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Monterrey kentinde inşaatı devam eden bir alışveriş merkezinin çöktüğünü belirterek, yapının çökmesi sonucu en az 7 işçinin yaşamını yitirdiğini, 15 işçinin yaralandığını söyledi. Enkaz altında kaldığı sanılan 9 işçinin arandığını ifade eden Garcia, üç katlı yapının inşaatının ruhsatsız olduğunun belirlendiğini aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. HABERİN TAMAMI