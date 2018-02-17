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    Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem

    AA
    17.02.2018 - 06:37 | Son Güncelleme:

    Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin güneybatısında yer alan Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

    Yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.
    Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tsunami tehlikesinin olmadığını duyurdu.

    Meksika'da 19 Eylül 2017'de yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi hayatını kaybetmişti.

    Etiketler: Meksika , deprem , tsunami
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