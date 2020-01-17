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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 08:03,Son Güncelleme:/

Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem

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Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Santiago Ixtaltepec bölgesinin 5,9 kilometre güneybatısı olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 27,4 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Oaxaca eyalet sivil savunma ajansı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, depremin ardından bölgede hasar meydana geldiğini belirtti ancak hasarın ayrıntısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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