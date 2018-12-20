Meksika Duvarı için 1 milyon dolar bağış topladı
ABD Hava Kuvvetleri'nde çalışan ve bacaklarını ve bir kolunu kaybeden 37 yaşındaki gazi Brian Kolfage, Trump'ın Meksika Duvarı Projesi'ni hayata geçirmesi için geçtiğimiz pazar günü bir kampanya başlattı.
2004 yılında Irak'ta çatışma sırasında bir kolunu ve bacaklarını kaybeden 2 çocuk babası Brian Kolfage'nin başlattığı kampanya yalnızca 4 günde 1 milyon dolar bağış toplamayı başardı.
Kampanya sayfasında 'Trump'a oy veren 63 milyon kişi en az 80 dolar verirse duvarı inşa edebiliriz' notu yazıyor.
Kampanyanın düzenlendiği internet sitesi, Trump yönetimi ile iletişime geçtiklerini ve toplanan paranın hedeflenen amaç doğrultusunda harcanacağını açıkladı.
Geçtiğimiz haftalarda Trump, Twitter hesabında 'Sık sık eninde sonunda Meksika'nın duvar için ödeme yapacağını söyledim. Bu asla değişmedi. Meksika (ve Kanada) ile yeni anlaşmamız, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması, oldukça masraflı ve ABD karşıtı eski Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan çok daha iyi. Tasarruf ettiğimiz para sayesinde Meksika duvar için ödeme yapıyor' notunu paylaşmıştı.
Meksika Duvarı Projesi için toplamda 5 milyar dolar gerekiyor.
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