Mekke’de Yemen zirvesi
Suudi Veliaht Prensi Muhammed’in Husilere karşı Yemen’de kurduğu askeri koalisyon çatırdadı. Prens’in yanında yer alan BAE, saf değiştirerek ayrılıkçıları silahlandırmaya başladı. BAE’nin desteklediği milislerin Suudilerin desteklediği cumhurbaşkanı güçlerinden Aden’i alması sonrasında ise taraflar Mekke’de buluştu.
SUUDİ Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki Yemen ittifakı çatırdıyor. BAE destekli ayrılıkçı milis gruplar Aden kentinin önemli bir kısmını ele geçirirken Suudi Arabistan’dan Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi’ye destek mesajları geldi. Suudi Arabistan’ın BAE destekli Hizam Emni birlikleri tarafından ele geçirilen önemli noktaların hükümete bırakılması yönündeki çağrıları karşılıksız kaldı. Reuters ajansı, “Riyad tarafından yönetilen Sünni Arap devletlerinin ittifakı, devrik Yemen hükümeti adına İran destekli Şii Husi hareketine karşı 4 yıldan fazla süren savaşın ardından çatladı” ifadesini kullandı. Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi’nin Yemen’de askeri ve sivil kurumları hedef almasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Hizam Emni grubunun BAE tarafından eğitilerek silahlandırıldığı biliniyor.
Bu gelişmenin ardından dün, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Mekke’ye giderek Mina Sarayı’nda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre Yemen konusunun görüşüldüğü toplantıya, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katıldı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmazken, toplantının ittifakın geleceği üzerindeki etkisi izleniyor.
Öte yandan Yemen’de Suudi Arabistan destekli hükümetle çatışan Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi ise, Suudi öncülüğündeki koalisyon güçleriyle İran’a karşı çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Zubeydi, geçici başkent Aden’de yaşananları da talihsiz olarak niteledi. Yemen’de Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu önceki gün Aden’deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele geçirmişti.
BİLGİ NOTU
İran destekli Husilerin Yemen’in başkentİ Sana’yı ele geçirmesi ve Suudi koalisyonunun da müdahalesiyle süren savaşta 2015 yılından bu yana yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Ayrılıkçılar ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda son bir haftada 40 kişi öldü.
NASIL BAŞLADI?
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2015 yılında Savunma Bakanlığı görevine geldikten sonra Yemen’e yönelik operasyon başlatmıştı. Suudi Arabistan’a Yemen’deki ayrılıkçı Husilere karşı yürütülen operasyonlarda birçok Arap ülkesi sembolik destek verse de BAE, Suudilerin yanında yer alan en hırslı koalisyon partneriydi. Geçen ay Yemen’deki askeri mevcudiyetini önemli ölçüde azaltan BAE, son dönemde Suudilerin desteklediği Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi’ye karşı Yemen’in güneyindeki ayrılıkçılara destek vermeye başlamıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle